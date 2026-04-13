一邊封鎖一邊掃雷　特朗普政府究竟想幹嘛？

中評社北京4月13日電／特朗普政府又出“奇招”了。美國總統特朗普12日稱將“立即著手封鎖”霍爾木茲海峽，並將開始“摧毀”伊朗在海峽布設的水雷。



新華社報導，作為伊朗局勢的“風暴眼”，霍爾木茲海峽是伊朗對抗美國的殺手锏之一。美國現在突然打出“封鎖牌”，從要求伊朗“開門”轉向由美國“關門”，有何目的？為何是此時打出？一邊封鎖一邊掃雷，又有怎樣的意圖？



專家認為，在美國手中為數不多的剩餘選項中，“封鎖牌”或被特朗普政府視為解決霍爾木茲海峽困境的一劑“速效解藥”，但這劑藥方的毒性極大，而且難言“藥到病除”。



“封鎖牌”背後的兩重目的



“我實在想不通，美國把海峽封起來，怎麼能讓伊朗把海峽打開？”對於特朗普的說法，美國聯邦參議員馬克·華納發出“靈魂拷問”。



分析人士認為，特朗普政府希望通過打“封鎖牌”達到兩重目的。



其一，搶奪霍爾木茲海峽主導權。英國《衛報》文章點出，美國封鎖海峽的目的，就是試圖從伊朗手中奪取戰略水道的控制權。



特朗普說，將“在國際水域攔截所有向伊朗繳納通行費的船隻”，“任何支付非法通行費者，都不得在公海上安全通行”。這被解讀為用範圍更大、力度更強的封鎖，壓制伊朗對海峽的實際影響，從其手中奪走海峽主導權，壓縮伊朗借海峽抬高談判要價的空間。



特朗普同時還稱將清掃伊朗在海峽布設的水雷，不過伊朗一直否認佈雷。美國媒體分析，作為美國爭奪海峽控制權的重要動作，封鎖海峽和清掃水雷行動相互配合：封鎖海峽能壓制伊朗海上活動，為美國掃雷和軍事部署提供條件；而掃雷可以降低伊朗軍事威脅，破壞其對航道的掌控，為美國未來實施更可控的封鎖、護航和通行管理創造條件。

