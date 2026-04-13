莊榮文：防範新數字技術帶來的安全風險

國家互聯網信息辦公室主任莊榮文（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月13日電（記者 盧哲）國家互聯網信息辦公室（國家網信辦）主任莊榮文13日在2026年世界互聯網大會亞太峰會表示，數字領域成為亞太地區國際合作的突出亮點，中國始終高度重視與世界各國分享數字化發展機遇。他還談到，數字技術是一把雙刃劍，應當統籌好發展和安全，防範新技術帶來的安全風險。



2026年世界互聯網大會亞太峰會13日在香港會展中心舉行開幕式。此次峰會為期兩天，聚焦亞太區創新科技，突破地域界限，推動全球數字創新與技術交流踏上新台階。



莊榮文致辭時表示，現時世界百年未有之大變局加速演進，新一輪科技革命和產業變革加速突破，人工智能、大數據、雲計算等新技術，正在成為重組全球要素資源、重構全球產業生態、重塑全球經濟格局的關鍵力量，亞太各國紛紛將數字化轉型作為搶抓發展先機、塑造競爭優勢的共同選擇。人工智能廣泛賦能千行百業，技術創新與產業應用相互促進，數字合作成果持續湧現，數字領域成為亞太地區國際合作的突出亮點。



莊榮文表示，中國始終高度重視與世界各國分享數字化發展機遇。本次峰會以“數智賦能 創新發展——攜手構建網絡空間命運共同體”為主題，就是要順應數字化、網絡化、智能化深入推進的時代大勢，凝聚各方共識、匯聚各方力量，以數字領域發展新成果、合作新成效，為共同開創亞太美好數字未來作出更大貢獻。