遭特朗普痛批支持伊朗　教皇回應：我不怕你

中評社香港4月13日電／美國總統特朗普（Donald Trump）槓上教皇利奧十四世（Pope Leo XIV）！利奧十四世11日在祈禱會上發表反戰言論，言詞間看似多次暗批特朗普。對此，特朗普火速發文反擊，質疑教皇“支持伊朗擁核”，更狂言：“你會上任還不是全靠我！”教皇最新回應表示：“我並不懼怕特朗普政府。”



TVBS綜合《CBS News》、《CNBC》報導，利奧十四世11日對伊朗戰爭發表言論，言詞間多次“含蓄地”抨擊特朗普，公開反對“一些成年人引以為傲”的軍事行動。利奧十四世鄭重地說：“夠了，別再崇拜自我和金錢了！夠了，別再炫耀武力了！夠了，別再打仗了！真正的力量體現在服務生命上！”



雖然教皇從未提及特朗普的名字，不過特朗普仍對其發文反擊，認為這位“首位美國出生”的教皇正在迎合左派、支持伊朗擁核。特朗普表示：“教皇利奧十四世在打擊犯罪軟弱無力，外交政策更是糟糕透頂。”他直言更喜歡利奧十四世的弟弟，因其是“讓美國再次偉大”（MAGA）運動的堅定支持者。



特朗普在文中說道：“我不想要一個認為伊朗擁有核武沒問題的教皇；我也不想要一個認為美國攻擊委內瑞拉是件壞事的教皇，委內瑞拉曾向美國輸送大量毒品，更糟的是，他們還把包括殺人犯、毒販和兇手在內的監獄囚犯轉移到美國。”



特朗普補充，他不想要會批評美國總統的教皇，因為他以“壓倒性優勢”正在履行當選時的承諾：將犯罪率降至歷史最低，並創造歷史最偉大輝煌的股市。此外，特朗普認為利奧十四世之所以登基全靠他，其原本不在候選名單，只因為他是美國人。特朗普表示，梵蒂岡認為這是應對自己的最佳方式，他說：“如果我不在白宮，利奧十四世就不會登基。”



教皇最新回應



《紐約時報》（The New York Times）報導，對於特朗普的猛烈抨擊，利奧十四世在飛往阿爾及利亞的航班上，對記者表示：“我並不懼怕特朗普政府，也不懼怕大聲宣揚福音，我相信這就是我來到世上的使命。”同時對特朗普的言論表達諷刺，他說：“尤其網站本名（Truth Social）就很諷刺，無需多言。”

