孫東：深港就河套數據流物流達共識 等措施

香港特區政府創新科技及工業局局長孫東（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月13日電（記者 盧哲）香港特區政府創新科技及工業局局長孫東13日表示，深圳、香港兩地就河套如何促進創科要素的跨境流動方面進行了很好的溝通和合作。下一步首先落實數據流和物流兩個創新要素的流動，深圳和香港已經達成了共識，希望在不久的將來能夠推出具體措施。



孫東13日在出席2026年世界互聯網大會亞太峰會開幕式後回答記者提問時說，河套園區（河套深港科技創新合作區）的發展是國家“十四五”規劃下，粵港澳大灣區唯一一個以科技創新為主題的重大合作平台。進入“十五五”以來，國家也提出要進一步深化這個合作平台，同時加快北部都會區的建設。



“下一步我們要進一步加快河套園區的建設。”孫東表示，過去一段時間，深圳、香港兩地就河套如何促進創科要素的跨境流動方面，進行了很好的溝通和合作。“下一步我們要盡快落實，首先就是數據流和物流，特別是包括生物樣品流動這兩個創新要素的流動，深圳和香港已經達成了共識。我希望在不久的將來，我們能夠推出具體的措施。”



同時，深港兩地對於人流也非常重視。孫東說，現在正在修建連接深圳園區和香港園區的跨境行人橋，希望在不久的將來能夠盡快落成，以利於兩個園區的人的跨境流動。



“未來我們在資金流方面也希望有進一步的、有更大的進展。”孫東說，河套園區的發展，成功在於“一河兩岸、一區兩園”的模式，所以香港未來會繼續沿著這樣一個發展模式，進一步深化與深圳方面的合作。



