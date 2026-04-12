李應博：十項涉台新政切實造福島內基層民眾

清華大學台灣研究院副院長、教授李應博（中評社圖片） 中評社北京4月14日電（記者 海涵）中央台辦日前受權發布十項促進兩岸交流合作的政策措施。清華大學台灣研究院副院長、教授李應博就此向中評社表示，十項政策措施體現了大陸深化兩岸經濟合作與產業交流、切實讓台灣基層民眾受益的政策導向。



十項政策措施涵蓋政治、經濟民生、社會交流三大面向，李應博指出，這既是大陸方面秉持兩岸一家親理念、持續深化兩岸融合發展的務實舉措，也是鄭麗文主席率團訪問大陸所取得的重要成果，更是習鄭會成果體現。



在政治方面，十項政策中提出“探索建立國共兩黨常態化溝通機制”。李應博說，這是兩岸政治協商中的關鍵環節，是立足兩岸歷史脈絡與現實形勢作出的務實安排，為台海和平提供了確定性。



李應博說，當前，在民進黨當局持續進行“台獨”操弄、兩岸官方交流機制停擺的情況下，兩岸亟需構建穩定、機制化的溝通對話渠道。國共兩黨常態化溝通機制，為官方溝通停擺提後解決兩岸政治溝通困境提供了可能的選項，能夠有效避免相關議題在島內空轉，防止因兩岸之間信息不對稱而產生政策認知分歧，符合當前兩岸關係發展的現實之需。



從經濟民生方面看，李應博指出，十項政策措施體現了大陸深化兩岸經濟合作與產業交流、切實讓台灣基層民眾受益的政策導向。十項措施中有多項直接關乎農漁產品、食品業、中小企業、遠洋漁業多個領域，都是直接與島內最需支持的基層群體相關。

