外交部4月13日例行記者會全文

中評社北京4月13日電／2026年4月13日外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會：



應土庫曼斯坦方面邀請，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥將於4月15日至17日訪問土庫曼斯坦，作為習近平主席特別代表出席復興氣田四期項目開工儀式。訪土期間，丁薛祥副總理作為中土合作委員會中方主席，將同土方共同主持召開委員會第七次會議。



應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，俄羅斯外長拉夫羅夫將於4月14日至15日對中國進行正式訪問。



今日俄羅斯記者：當地時間4月12日，美國總統特朗普下令對霍爾木茲海峽實施封鎖，並稱將對與伊朗進行能源貿易的國家採取措施。特朗普在採訪中呼籲中國購買美國和委內瑞拉石油。請問中方對此有何評論？如何看待霍爾木茲海峽安全和相關能源問題？



郭嘉昆：霍爾木茲海峽是重要的國際貨物和能源貿易通道，維護該地區的安全穩定和暢通符合國際社會共同利益。海峽通航受阻的根源在於伊朗戰事，解決這一問題的出路是盡快停火止戰。各方應保持冷靜和克制，中方願繼續發揮積極建設性作用。



關於購買石油問題，中方願同各方共同維護全球能源安全和產供鏈穩定，但要從根本上解決問題，首先應當做的是推動海灣和中東地區恢復和平穩定。委內瑞拉是主權國家，對本國的自然資源和一切經濟活動擁有充分的永久主權，有權自主選擇合作對象，其他國家無權指手畫腳。



新華社記者：外交部剛剛宣布俄羅斯外長拉夫羅夫將於明天訪華。中方如何評價當前中俄關係？能否介紹拉夫羅夫外長此訪有關安排？



郭嘉昆：中俄是新時代全面戰略協作夥伴。近年來，兩國不斷深化永久睦鄰友好，拓展全面戰略協作，堅持互利合作共贏，在國際和地區事務中保持密切溝通協調，為推動平等有序的世界多極化、改革完善全球治理、維護國際公平正義作出重要貢獻。



拉夫羅夫外長訪華期間，兩國外長將就雙邊關係發展、各領域合作以及共同關心的國際和地區問題交換意見，協調立場。此訪有關具體情況我們會及時發布，請大家保持關注。



《環球時報》記者：據報導，4月12日，匈牙利舉行新一屆國會選舉。目前，蒂薩黨主席毛焦爾已宣布勝選，青民盟主席歐爾班已承認敗選並向毛焦爾表示祝賀。中方對此有何評論？對中匈關係未來發展有何期待？



郭嘉昆：毛焦爾先生領導的蒂薩黨在匈牙利新一屆國會選舉中獲勝，中方對此表示祝賀。



中方高度重視中匈關係發展，願在相互尊重、平等相待、互利共贏的基礎上，同匈牙利新一屆政府加強高層交往，增進政治互信，拓展務實合作，擴大人文交流，造福兩國人民。



總台央視記者：近日，中美“乒乓外交”55周年紀念大會暨中美青少年體育交流系列活動在北京舉行，習近平主席致賀信。發言人能否介紹此次活動的意義？對當前中美關係發展有何啟示？



郭嘉昆：55年前，“乒乓外交”打破隔閡的堅冰，開啟了中美交往的大門，有力推動兩國人民彼此瞭解。55年後，“乒乓情緣”代代相傳、與時俱進，從乒乓球拓展到了籃球、橄欖球以及新興的匹克球等運動，還延伸至更多領域，“鼓嶺緣”中美青少年合唱周就匯聚了眾多青春之歌，唱響友誼樂章，在社交平台廣為流傳。無論是球場對壘，還是以歌會友、學術交流，都傳遞著兩國青年對中美和平共處的期盼與信念。正如習近平主席在賀信中提到的，中美關係的根基由人民澆築，未來靠青年創造。我們期待兩國各界人士特別是青年加強交流，讓“乒乓外交”精神在新時代煥發新生，共同書寫中美友好的新篇章，為推動中美關係穩定、健康、可持續發展注入新動力。



路透社記者：外交部能否介紹阿聯酋阿布扎比王儲訪華的情況？是否會就中東局勢提出新倡議？



郭嘉昆：此次訪華是哈立德王儲首次對中國進行訪問。訪問期間，習近平主席將同哈立德王儲會見，李強總理將同哈立德王儲會談，就雙邊關係和共同關心的問題交換意見。



阿聯酋是中國的全面戰略夥伴。建交42年來，中阿關係保持平穩健康發展。近年來，在習近平主席和穆罕默德總統戰略引領下，中阿政治互信不斷鞏固，務實合作穩步推進，人文交流日益密切，使兩國人民受益。中方希望以哈立德王儲此訪為契機，同阿方一道推動中阿關係取得新進展，更好造福兩國人民。



法新社記者：上周末，美國和伊朗在伊斯蘭堡舉行談判但未能達成協議。美方指責伊方拒絕放棄核項目，而伊方指責美方提出“極端要求”。中方對此次談判未能達成協議有何評論？



郭嘉昆：美伊雙方在巴基斯坦開啟談判，是朝有利於局勢緩和方向邁出的一步。中方希望相關方恪守臨時停火安排，堅持通過政治外交途徑化解爭端，避免重燃戰火，為早日恢復海灣地區和平安寧創造條件。



路透社記者：美國總統特朗普稱教皇在外交政策方面幫不上忙。外交部對此有何評論？



郭嘉昆：我們注意到有關報導。



深圳衛視記者：此前，巴西勞工部發布信息稱將包括比亞迪在內的巴西境內多家企業和個人雇主列入涉“奴役勞動”名單。近日，巴勞工法院裁定針對比亞迪的上述認定程序不合法，巴勞工部已宣布將比亞迪移出相關名單。中方對此有何看法？



郭嘉昆：正如我們多次強調的，中國政府高度重視保障勞動者合法權益，一貫要求中資企業依法依規經營。中方願繼續同巴方一道，本著平等互利、合作共贏的原則，持續加強各領域交流合作。



俄新社記者：美國總統特朗普周日稱，如果發現中國向伊朗提供武器，美將對華加征50%關稅。中方對此有何評論？



郭嘉昆：中方的立場非常明確，關稅戰沒有贏家。



彭博社記者：菲律賓國家安全委員會在新聞發布會上稱，實驗室分析證實，2025年2月和10月從仁愛礁附近中國船只上獲取的瓶子中含有氰化物。外交部對此有何評論？第二個問題，中方對美國擬封鎖霍爾木茲海峽持何立場？第三個問題，有報導稱，中國計劃向伊朗運送武器並已提供兩用技術和零部件。中方對此有何回應？



郭嘉昆：關於第一個問題，仁愛礁是中國南沙群島的一部分，是中國領土。菲方船只非法“坐灘”仁愛礁，嚴重損害仁愛礁生態環境，已經被有關報告所證實。菲方非法侵擾正常捕魚的中國漁船，搶奪漁民生活物資，還自導自演所謂“氰化物鬧劇”，完全不具有可信度，不值一駁。



關於第二個問題，剛才我們已經介紹了中方有關立場。



關於第三個問題，中國在軍品出口方面一貫採取慎重、負責任態度，根據本國出口管制法律法規及承擔的國際義務，實施嚴格管控。我們反對無根據的抹黑或惡意關聯。