蒂薩黨勝選對匈牙利意味著什麼？

中評社北京4月13日電／匈牙利國家選舉辦公室12日晚公佈的初步計票結果顯示，由毛焦爾·彼得領導的蒂薩黨在當天舉行的國會選舉中獲勝。蒂薩黨為何能夠贏得選舉？匈牙利內政和外交政策將會出現哪些變化？



新華社報導，蒂薩黨成立於2020年，蒂薩是其全稱“尊重與自由黨”的匈牙利語縮寫，因與匈牙利民族象徵蒂薩河同名而廣為人知。2024年4月，毛焦爾與執政黨青民盟決裂後出任該黨副主席。同年7月，在歐洲議會選舉大勝後，毛焦爾正式當選該黨主席。



蒂薩黨作為近年來才興起的中右翼政黨，其崛起速度在匈牙利政壇實屬罕見。此次選舉中，該黨不僅鞏固了首都布達佩斯等傳統票倉，更成功滲透到匈牙利廣大農村地區。



最新計票結果顯示，蒂薩黨預計將獲得國會199個議席中的138席，超過三分之二。由總理歐爾班領導的執政聯盟（青民盟和基民黨）預計獲得55席。此次選舉結果意味著歐爾班自2010年起連續16年的執政生涯將結束。



分析人士指出，毛焦爾憑藉充滿活力的個人形象和深入基層的動員能力，有效地回應了民眾的變革訴求。蒂薩黨在競選議題上實現“精準對焦”。在其競選活動中，該黨以反腐和體制改革為核心主張，倡議重建法治與透明治理，並強調修復匈牙利與歐盟的關係。毛焦爾將重心放到國內治理上，就通脹高企、公共醫療水平下滑以及腐敗等問題提出針對性主張。



此外，毛焦爾曾身為青民盟成員，這一背景使其在吸納傳統反對派選民的同時，能夠爭取到大批保守中間派乃至對現狀不滿的青民盟支持者。這種跨階層的政治動員打破了匈牙利傳統的政治格局。

