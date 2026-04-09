美專家：美對華軍事耗資已逾3.4萬億美元

美國專家卡瓦娜發佈研究報告，估算美國針對中國的軍事開支已經超過3.4萬億美元 中評資料相 中評社華盛頓4月13日電（記者 余東暉）美國戰略安全學者估算，從2012年到2024年，美國為對付中國所投入的軍事對抗成本已突破3.4萬億美元，超過美國在阿富汗20年戰爭的總開銷，年均支出高達2600億美元。學者認為，這嚴重擠占了美國的民生開支，卻未必讓美國變得更安全。



美國智庫“國防優先”高級研究員、喬治城大學安全研究兼職教授卡瓦娜最近在布朗大學沃特森國際和公共事務學院網站發表研究報告，評估美國對華軍事對抗的成本。她初步估算，自2012年奧巴馬政府提出“重返亞太”戰略以來，到拜登政府執政最後一年的2024年，美國政府在與中國的軍事對抗上一共花費了約3.4萬億美元（以2024年美元計），相當於平均每年約2600億美元。抗華軍事開支超過了美國在阿富汗20年戰爭的總支出（2.3萬億美元）。



卡瓦娜進一步比較，這種巨額開支占這13年間美聯邦政府總支出（總計74.7萬億美元）的5%，占可自由支配支出（23萬億美元）的14%。這相當於同期國務院累計支出的約3.5倍，幾乎是聯邦政府用於支持國內教育支出的兩倍，以及交通部同期總支出的2.3倍。



卡瓦娜表示，其估算的巨額開支主要覆蓋三大類支出：裝備採購（新武器與軍事硬件）、研發測試評估（新型武器技術開發）、運行維護（軍演、戰備及日常行動）。其中海軍與海軍陸戰隊占比最高（33%），其次為國防機構（25%）、空軍／太空軍（15%）、陸軍（14%）。深耕美國防預算研究十餘年的卡瓦娜說明，該研究聚焦2012－2024年國防部、情報機構及國土安全部的對華軍事支出，未計入經貿科技競爭成本。當前估算仍為保守值，實際支出有可能更高。