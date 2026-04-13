李強：中方願為恢復海灣地區和平安寧作貢獻

4月13日下午，國務院總理李強在北京人民大會堂同來華訪問的阿聯酋阿布扎比王儲哈立德舉行會談。新華社 中評社北京4月13日電／4月13日下午，國務院總理李強在北京人民大會堂同來華訪問的阿聯酋阿布扎比王儲哈立德舉行會談。



新華社報導，李強表示，中國和阿聯酋是全面戰略伙伴，兩國傳統友誼深厚，在涉及彼此核心利益問題上長期相互支持。近年來，在習近平主席和穆罕默德總統戰略引領下，中阿關係持續深化發展，各領域合作成果豐碩，為兩國人民帶來了實實在在的利益。中方願同阿方繼續在共同發展的道路上結伴前行，加強溝通協調，築牢政治互信，推動中阿關係與合作不斷邁上新台階，取得更多實際成果，更好實現互利共贏。



李強指出，中方願同阿方夯實能源合作基礎，拓展儲能、氫能、新能源汽車、動力電池等領域合作，促進兩國綠色轉型。雙方要打造更多貿易增長點，既擴大規模，也優化結構。中方願進口阿方更多優質產品，歡迎阿方積極參與“共享大市場·出口中國”系列活動，用好中國進博會、服貿會等平台加大產品推介。中阿在創新發展領域的合作前景廣闊，中方歡迎阿方加大在人工智能、數字經濟、先進製造、生命科學等領域的對華投資，支持兩國高校、科研機構和企業加強聯合研究和人才培養，共同培育壯大新興和未來產業。雙方還可以加強互聯互通、金融等領域合作，不斷促進貿易和投資便利化。



李強表示，伊朗戰事爆發以來，中方一直同有關各方密切溝通，積極致力於促和止戰。中方願進一步發揮建設性作用，為恢復海灣地區和平安寧作出貢獻。希望阿方繼續採取有力措施，保障在阿中國公民、機構和項目安全。



哈立德表示，中國是阿聯酋重要的全面戰略伙伴和可信賴的朋友，阿中關係歷史悠久、根基深厚，建立在相互信任、相互尊重和共同利益基礎之上。得益於兩國元首的遠見卓識和戰略視野，兩國關係發展勢頭強勁。阿方高度重視並將發展對華關係置於阿對外政策優先地位，願同中方進一步密切高層往來，拓展貿易、投資、能源、科技創新、教育、文化等領域交流合作，更好服務兩國發展和兩國人民利益。當前中東地區形勢嚴峻，中方始終致力於通過政治手段和平解決爭端，推動地區國家和睦相處，阿方及地區國家對此高度讚賞。阿方期待中方繼續為促進地區和平安全發揮重要作用，願採取一切必要措施維護在阿中國公民安全。



會談後，李強和哈立德共同見證簽署農業、科技、投資、中醫藥等領域多項合作文件。



吳政隆參加上述活動。