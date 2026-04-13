李貞秀要求金錢補償換辭任立委　惹怒民眾黨

中評社台北4月13日電／民眾黨陸配“立委”李貞秀爭議不斷，今日更傳出要民眾黨創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌“給誠意”暗指要錢，但事後又發聲明批評媒體造謠。民眾黨13日下午召開中評會，依“紀律評議裁決準則”32條、36條開除黨籍，且即日起生效。身兼中評委的民眾黨台北市議員陳宥丞轉述，李貞秀4月7日明確將“辭任立委”作為對價，要求獲取特定金額補償，且中評會有“立院”黨團具名提供的會議記錄。



民眾黨中評會13日下午進行李貞秀懲處案。會後，中評會發表聲明，公布4項李貞秀違紀內容，第一是“諸多言論與行徑嚴重影響黨聲譽、破壞本黨和諧”、第二“連續性違紀”、第三“視國家公職與支持者之託付於無物：受處分人於2026年4月7日會議上明確將‘辭任不分區立委’作為對價，要求獲取特定金額補償，嚴重毀損國家公職之倫理”，而第四是“嚴重違反黨紀與政治倫理：經陳清龍總召規勸，說明不分區‘立委′之公益性質與應盡之義務，受處分人仍堅持以‘獲取金錢’為辭任不分區‘立委′之前提”。



中時新聞網報導，針對李貞秀要多少錢？陳宥丞指出，李貞秀主觀認為不會做出傷害本黨任何事情，她也知道要保護柯文哲、這位置是有民眾黨才有李貞秀，但在這個對談過程中，李可能陷於個人非常多主觀情緒，所以認為今天這樣的委屈要有“相關對價性”，更要有人為她的辭職負責，並且作為量化標準，希望爭取有人應該要對她的辭職付出相對應代價，這樣她才願意離開職務。



陳宥丞稱，身為民眾黨不分區、公職，“我相信這件事情，可能是她文化上水土不服，或她對‘立委′職權不瞭解，這件事情是在不管任何政黨都是不可能接受的事，更是我們不能接受的底線”。



至於中評會究竟調查到什麼新事證，明確指出李認為職務有對價性？陳宥丞回應，是李貞秀主觀認為沒要錢，但客觀上卻有相關會議記錄，且該記錄是由“立院”黨團具名提供，且李貞秀今天也有做個人意見補充，中評會今天是依客觀事實、明確證據做出裁處，也禁得起檢驗。



被問到李貞秀有無表達，可能會提任何訴訟或行政手段？陳宥丞提及，李貞秀於過程中有很多情緒波動地方，但他要用棒球來舉例，今天這算是一個“釋出名單”，但不代表不能在各自位置上努力，“我個人主觀也要請李貞秀體諒，今天是個沉痛的決定，希望她能繼續跟我們站在一起，而不要轉身跟撒旦為伍，更不要跟魔鬼共舞，這是我個人對李貞秀很大期待。”



陳宥丞強調，所謂上台靠機會、下台靠智慧，每個人在職棒場上可能都有不小心被釋出的時候，但這時需要更加努力、更加證明自己可以，如果採用此方法跟心態，相信李貞秀未來不管在任何行業上一定都會有更突出表現。



根據《鏡周刊》報導，李貞秀要求民眾黨“補滿她剩餘‘立委′任期的薪水”，白營要角估算，剩餘任期共21個月，“立委”薪資大約20萬元，金額至少是420萬元。