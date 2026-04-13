李貞秀駁斥要錢補償之說：接受處分、不提訴訟

中評社台北4月13日電／民眾黨陸配“立委”李貞秀爭議不斷，民眾黨今開中評會決議開除黨籍且即日生效，其中一條包括4月7日明確將“辭任立委”作為對價，要求獲取特定金額補償。李貞秀晚間發表聲明，表示接受處分、不提訴訟，但嚴正駁斥不實指控。



針對民眾黨開除黨籍，李貞秀發表聲明表示，自己不忍傷害民眾黨，更不願因此事件波及所有在台努力生活的陸配族群；同時，也不願傷害一路提攜、給予機會的柯文哲前主席，“基於顧全大局，本人接受中評會之除名處分，且不會提出任何法律訴訟或仲裁”。



李貞秀指出，自己仍必須還原事實真相，嚴正駁斥不實指控，“第一，4月7日事件真相：高度政治壓力下的單方要求”，當天距離她“立法院”總質詢不到一小時之際，包括黨主席黃國昌、祕書長周榆修、黨團主任陳智菡、黨團總召陳清龍等人，集體要求本人於該場總質詢結束後，公開宣布辭去“立委”職務。此一情境並非正常黨內溝通機制，事前亦未經完整討論，而是在高度政治壓力下的單方要求，與今日所稱“自願以辭職交換利益”之說法，完全背離事實。



第二，“本人立場始終如一：不拿一分錢、不求任何職位”，自己在所有內部溝通管道（包含正式會議與相關訊息紀錄）中，一再清楚表達：“本人不會拿民眾黨一分錢，更不會拿柯文哲一分錢，也不需要任何職位安排”，此一立場前後一致，且可受在場人員與相關紀錄檢驗；遺憾的是，中評會公開文件，並未完整呈現本人上述關鍵說明，致使社會大眾對事實產生誤解。



第三，“堅持完成已報到會期：為責任、也為證明”，自己身為“中華民國”史上第一位陸配出身之“立法委員”，始終心存感念，自進入“立法院”以來即已向黨內高層明確表達，“堅持僅完成一個會期後即卸任，是為避免政治紛擾影響￼我深愛的民眾黨；堅持必須完整做滿一個會期，是為向社會證明陸配‘立委′具備充分問政能力與正當性，對本人而言，這不只是個人政治選擇，更是一份對制度與族群的責任”。



第四，“最後的選擇：止於此刻，但不接受抹黑”，自己選擇在此刻承擔所有政治後果，是為了讓紛擾止息，但“本人亦必須強調：可以接受處分，但不能接受不實指控；可以退出政治位置，但不能放棄人格清白；歷史終將還原真相，社會自有公評”。