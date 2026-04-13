李貞秀被鍘　郭正亮：被提名時黨內就有意見

中評社台北4月13日電／民眾黨陸配“立委”李貞秀爭議不斷，民眾黨今日召開中評會，決議開除黨籍且即日生效，其中一條包括4月7日明確將“辭任立委”作為對價，要求獲取特定金額補償，而李晚間發表聲明，表示接受處分、不提訴訟，但嚴正駁斥不實指控。對此，前“立委”郭正亮直言，李貞秀的問題到了最後，已不是在她的陸配身分，而是在喜歡出風頭方面，他並透露，當初李被提名不分區“立委”時，民眾黨內曾有不同意見，但因前主席柯文哲的堅持，所以問題被壓了下去。



針對民眾黨開除黨籍，李貞秀發表聲明表示，自己不忍傷害民眾黨，更不願因此事件波及所有在台努力生活的陸配族群；同時，不願傷害一路提攜、給予機會的前主席柯文哲，“基於顧全大局，本人接受中評會之除名處分，且不會提出任何法律訴訟或仲裁”。



中時新聞網報導，而針對李貞秀被開除黨籍一事，郭正亮今天晚間在其主持網路節目《亮話天下》談及此事時直言，李的問題最後已不是陸配身分，而是喜歡出風頭、“搞些有的沒的”。他直呼，李貞秀怎麼會去扯新竹市長高虹安？而且還傳出，李是具名檢舉人，這就有點太離譜了。



郭正亮坦言，自己對民眾黨還是有點瞭解，當初李貞秀要被提名不分區“立委”時，民眾黨內部有不同意見，只是因柯文哲堅持，所以就把李的種種問題壓了下去。但在他看來，民眾黨內當時就已有人看出李貞秀的行為、表現，並對此有意見。