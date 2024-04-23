戚嘉林：鄭麗文站上歷史與和平話語權制高點

鄭麗文帶團訪問大陸，進行“2026和平之旅”，具有重要的歷史與政治意義。(資料相) 中評社台北4月14日電（作者 戚嘉林）時隔十年，中國國民黨主席的再次訪問大陸。十年間滄海桑田，中東戰火紛飛，世界局勢動盪，東西列強又對台海虎視眈眈，島內政治紛爭加劇，在如此嚴峻的情勢下，鄭麗文帶團訪問大陸，進行“2026和平之旅”，具有重要的歷史與政治意義。



鄭麗文訪問團第一站選擇南京，是具有連結兩岸歷史的政治意義。因為，南京是我國六朝古都，昔日中國國民黨也是定都南京， 中國國民黨創黨者孫中山先生的“中山陵”也是選在南京。因此，南京與中國國民黨的歷史融於一體，體現中國國民黨是一個中國民族主義的原生政黨本質。



鄭麗文此行南京謁陵，她在紀念孫中山先生的敘事中，感性表敘日據時期台灣同胞對中山先生的真摯情懷，將台灣當時情境與祖國的歷史連結。此外，在島內30年“去中國化”教化洐生的親日媚日戀殖政治氛圍下，鄭麗文主席點名日本多達11次，直指日本發動甲午侵華戰爭並日帝殘酷殖民統治台灣，痛批當前兩岸關係是“被日本帝國主義的大刀所砍劈的傷口，至今無法癒合。”這是40年來國民黨主席首次公開清算日帝殖民台灣的歷史，是40年來國民黨主席清算日帝在台殖民史的第一人。



鄭麗文主席從中華民族的高度，夯實國民黨的論述，喚醒國民黨的初心，共構兩岸歷史記憶，故鄭麗文的政治高度及其使命感，不可言喻。



鄭麗文續往上海，親眼見證了上海的繁榮發展，坦言上海發展程度遠超出預期，並表達了深化滬台交流的意願。



10日的“習鄭會”將此次訪問推向高潮。習總書記在講話中強調，兩岸同胞同根同源、同文同種、血脈相連，命運與共。一家人相處，有話好說，有事多商量，就沒有化解不了的矛盾分歧。這表達了大陸對台灣同胞的最大的善意，從邏輯推理，也為兩岸未來逐步達成“和平統一框架”奠定基礎。

