快評：民眾黨開鍘切割李貞秀　爭議未完

李貞秀事件對民眾黨是一個很大的衝擊。(中評社資料相) 中評社快評／台灣民眾黨中評會13日開會決議開除李貞秀黨籍，處分即日起生效。李貞秀遞補成為民眾黨不分區“立委”未滿兩個半月、就此喪失“立委”身分。李貞秀事件以民眾黨的開鍘切割為結果，但爭議未完。



李貞秀昨天在臉書發表聲明，表示接受除名處分，不會提出任何法律訴訟或仲裁，但不接受不實指控，不能放棄人格清白。



李貞秀今年52歲，出生於大陸湖南，1993年因婚姻移居台灣。2024年，李貞秀以政治素人身分獲民眾黨提名，並於今年2月3日就任“立法委員”，成為台灣歷來出任最高層級公職的陸配代表。



近年來，台灣有多名具大陸配偶身分的村長與裡長遭解職。去年賴清德提出“國安17條”之後，陸配除籍，網紅“亞亞”因“武統”言論被要求離境，相關議題持續成為台灣輿論關注的焦點。陸配是不是在台灣有參政權？兩岸人民條例上的白紙黑字有答案。但是，陸配一直遭當局政治打壓追殺。



民眾黨中評會昨天列出四項李貞秀違紀事實，包括諸多言論與行徑嚴重影響黨聲譽、破壞民眾黨和諧，連續性違紀等，以此為由開除李貞秀。有人認為可能還有別的原因。民眾黨創黨主席柯文哲早前在接受採訪時說，民眾黨自己的支持者中，有超過50%的人認為，陸配不該當“立委”。這個支持率讓柯吃了一驚。



民眾黨已很長時間沒有什麼好消息，李貞秀事件對民眾黨更是一個很大的衝擊。切割了李貞秀，但爭議未完，不只是李貞秀是否“錯及開除”，陸配的參政權問題，也不會就此消失。