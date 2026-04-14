美稱與伊談判之門未關　伊方誓保海峽控制權

美伊之間的接觸仍在繼續，在爭取達成協議方面正取得進展。 中評社香港4月14日電／美國總統特朗普13日稱，伊朗方面當天早上致電美方，表示“他們希望達成協議”。據美媒報導，美國和伊朗的接觸仍在繼續，美政府內部正商討可能的第二次面對面會談相關細節。同一天，針對美方封鎖舉措，伊朗軍方強調落實“控制霍爾木茲海峽永久機制”並捍衛伊港口安全。



特朗普13日在白宮對媒體說，美方當天早上接到來自伊朗“合適的人”的電話，對方表示希望達成協議，但他不會達成任何允許伊朗擁有核武器的協議。他還稱，美國的另一項優先任務是收回或“奪回”伊朗持有的濃縮鈾。



特朗普證實，美國已於美國東部時間13日10時起對所有進出伊朗港口船隻實施封鎖。他稱12日有34艘船通過霍爾木茲海峽，並稱“其他國家會幫助”美國封鎖伊朗港口，但沒有具體說明是哪些國家。



不過，特朗普上述說法隨後被伊朗媒體稱為“謊言”。伊朗塔斯尼姆通訊社說，經對多家船舶追蹤機構的數據進行審查，特朗普上述說法缺乏統計數據支持。數據顯示，過去7天，霍爾木茲海峽每天通行的船舶數量為5至12艘，其中大部分與伊朗有關。



綜合美國多家媒體13日報導，美伊之間的接觸仍在繼續，而且“在爭取達成協議方面正取得進展”。美政府官員正在內部商討美伊臨時停火協議到期前，舉行第二次面對面會談的相關細節。據消息人士透露，瑞士日內瓦和巴基斯坦伊斯蘭堡被考慮作為新一輪會談地點。此外，美國與伊朗可能會延長兩周的停火期限，以便為談判爭取更多時間。



新華社報導，當天，伊朗方面多次就霍爾木茲海峽和港口安全發表強硬表態。伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部發言人表示，鋻於敵方對伊朗國家安全的威脅依然存在，伊朗將堅決落實“控制霍爾木茲海峽永久機制”，敵方船隻現在和將來都無權通過霍爾木茲海峽，其他船隻將繼續獲准通過該海峽。這名發言人警告，如果伊朗在波斯灣和阿曼海的港口安全受到威脅，那麼這些水域的任何港口都將不安全。



此外，伊朗代理國防部長伊本·禮薩表示，伊朗武裝力量處於最高級別戒備狀態，任何敵對行動都將遭到“強有力且果斷的回應”。伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人說，如果戰爭繼續，革命衛隊將展示“敵人意想不到的能力”。伊朗國防部發言人說，伊朗武裝部隊擁有足夠的導彈、無人機、武器、彈藥及其他軍事裝備，足以繼續進攻和防禦行動。



伊朗13日在向國際海事組織法律委員會提交的文件中披露，美國和以色列對伊朗發動的軍事打擊對其海上運輸、人員安全等造成嚴重損失，致39艘商船遭襲並沉沒、110艘傳統漁船被毀，另有20名海員死亡。文件還顯示，美以軍事行動造成伊朗包括277名學生在內的超3000名平民死亡，逾12.5萬處民用設施被毀，339家醫院、857所學校及32所大學被毀，約300萬人流離失所，其中50萬人無家可歸。