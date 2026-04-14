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伊朗致函聯合國　要求5個地區國家賠償戰損
http://www.CRNTT.com   2026-04-14 09:05:51
　　中評社香港4月14日電／ 據伊朗法爾斯通訊社14日報導，伊朗常駐聯合國代表已致信聯合國秘書長，要求巴林、沙特阿拉伯、卡塔爾、阿聯酋和約旦5個中東地區國家就其在“對伊戰爭中所扮演角色”進行賠償。

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