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伊朗致函聯合國 要求5個地區國家賠償戰損
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2026-04-14 09:05:51
中評社香港4月14日電／ 據伊朗法爾斯通訊社14日報導，伊朗常駐聯合國代表已致信聯合國秘書長，要求巴林、沙特阿拉伯、卡塔爾、阿聯酋和約旦5個中東地區國家就其在“對伊戰爭中所扮演角色”進行賠償。
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