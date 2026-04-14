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中國空軍航空兵某部組織開展多機型飛行訓練
http://www.CRNTT.com   2026-04-14 10:17:16
　　中評社北京4月14日電／近日，中國空軍航空兵某部在某空域組織多機型、全要素、高強度飛行訓練，錘煉部隊作戰能力。

　　來源：央廣軍事
 


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