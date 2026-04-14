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特朗普考慮繼續打 伊朗議長：“奉陪”
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2026-04-14 10:34:55
中評社北京4月14日電／據美國《華爾街日報》12日報導，在美國和伊朗談判未能達成協議後，美國總統特朗普正考慮在封鎖霍爾木茲海峽的同時恢復對伊朗的有限軍事打擊。伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫在巴基斯坦伊斯蘭堡談判返程時喊話特朗普，“如果要打仗，我們奉陪；如果以理性來談，我們以理性相對”，伊朗“不會在任何威脅下屈服”。
來源：新華社
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