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伊朗：美軍事干預霍爾木茲海峽的企圖將失敗
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2026-04-14 10:34:18
中評社北京4月14日電／據伊朗媒體13日報導，伊朗國防部發言人表示，美國總統特朗普任何軍事干預霍爾木茲海峽和阿曼灣的企圖都將失敗。
來源：新華網
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