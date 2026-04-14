美媒：美軍公布海上封鎖伊朗計劃細節

中評社北京4月14日電／據美國《新聞周刊》網站4月12日報導，在特朗普宣布封鎖伊朗後， 美軍中央司令部12日公布了關於美國將如何對伊朗實施海上封鎖的新細節。



此前，在與德黑蘭的停火談判破裂後，特朗普當天早些時候宣布了這一舉措。



報導說，中央司令部 在社交平台X上發布聲明稱，美軍將根據總統公告行事，於美國東部時間4月13日上午10時（北京時間4月13日晚10時）開始對進出伊朗港口的所有海上交通實施封鎖。該司令部強調，這次行動將只關注伊朗港口和沿海地區，同時允許國際航運船只繼續通過霍爾木茲海峽，只要這些船只不駛往伊朗。



美軍中央司令部表示，美國軍隊“不會阻礙通過霍爾木茲海峽進出非伊朗港口的船只的航行自由”，這表明封鎖旨在向德黑蘭施加壓力、不引發更廣泛的商業航運危機或切斷第三國之間的交通。



美軍中央司令部稱，封鎖將適用於進出伊朗港口和沿海地區的任何國籍的船只，包括阿拉伯灣和阿曼灣的港口。該司令部強調，執法將是公正的，不考慮船只的國籍或原產地。



與此同時，中央司令部明確表示，這次行動並不等於全面關閉附近國際水域。通過霍爾木茲海峽前往非伊朗目的地的商船將暢通無阻。



對伊朗的海上封鎖將考驗美國海軍的優勢能否戰勝伊朗的“不對稱”作戰方式。



來源：參考消息網