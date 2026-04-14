香港樓市交投旺　銀主低價推貨套現

中評社香港4月14日電／香港樓價回升，銀主盤吸引投資者與首置客尋寶，連續三個季度每季消耗逾200夥，滾存量較半年前高位銳減逾10%。踏入第2季，銀行未有放慢出盤步伐，繼續積極委託拍賣行推盤，包括鑽石山站龍蟠苑2房居屋，僅以350萬元連地價開拍，較市值低逾30%；北角炮台山站康澤花園2房單位，則以650萬元推拍，比估值低20%。



大公報報導，本港銀主盤叫價普遍較市場有折讓，原因是銀行希望盡快收回資金，若果單位室內裝修殘舊，為提升叫座力，樓價折讓幅度更大，在樓市步入上升軌之際，這類銀主盤不乏買家尋寶。據中原地產住宅部數字，本港銀主盤（包括住宅及工商舖）的成交量，繼去年第3季錄216宗、去年第4季錄得219宗後，今年首季合共錄得217宗，是連續三個季度達200宗以上水平。



銀主盤存量半年減11%



受惠於銀主盤消耗速度加快，今年截至3月底，全港銀主盤滾存量約381個，與2月底數字相若，對比去年9月的高位431個，半年內大幅減少11.6%，反映樓市氣氛好轉，樓價谷底反彈，具價格優勢的銀主盤吸引買家承接。



值得留意的是，鄰近港鐵站的大型屋苑銀主盤備受買家追捧，例如鰂魚湧南豐新邨1座低層D室3房單位，實用面積516方呎，去年底開價490萬元拍賣，吸引多人競投，最終搶高18%，以580萬元售出，較銀行估價627萬元，只稍低約7%。



踏入第2季，銀主積極出貨，當中不乏“鐵路盤”選擇，其中鄰近鑽石山站的居屋龍蟠苑D座高層12號室，實用面積383方呎，本月29日透過忠誠拍賣行推出，自由市場開價350萬元，每呎開價僅9138元，較銀行估價507萬元低出157萬或約31%。



南丫島商住全幢叫價350萬



港島鐵路站上蓋有銀主盤僅以“6球半”招徠，物業為炮台山康澤花園D座高層6號室，實用面積532方呎，屬2房單位，本月15日由忠誠拍賣行以650萬元開拍，實用呎價12218元，較銀行估值813萬元低20%。



南丫島全幢向海商住物業趁市旺拍賣。忠誠拍賣行透露，南丫島索罟灣第一街21號地段連上蓋物業全幢，由遺產承辦人透過拍賣放售，物業屬商住用途，地盤建築面積約480方呎，其中地下商舖約480方呎，1樓及2樓住宅面積分別約480方呎，本月22日推拍，開價350萬元，比估值550萬元低200萬或36.4%。