康健目標三年全港開診所36間

中評社香港4月14日電／私人醫療市場競爭激烈，要突圍而出，必須有自身特色。康健國際（03886）旗下部分診所主打“親民價”。現時有三間診所提供199元套餐，包括診金及三日基本藥物。集團目標每兩至三個月開設一間新診所，希望在2至3年內，於全港開約36間。



大公報報導，為提升營運效率，這類診所至少安排兩名醫生當值，主打高流量、低單價。服務時間亦延長，並提供夜診服務，有助攤分部分固定成本。對於市民北上就醫的趨勢，康健營運總監陳振康表示，只要診所收費夠親民，就能吸引市民留在香港看病。



考慮領展商場開店



陳振康又提到，為確保診所有足夠空間，每間面積至少達600至700方呎。集團會增加專科醫生每周坐診，並考慮在領展（00823）商場開設這類診所，進一步將醫療服務帶入社區。同時，集團計劃直接接觸公司客戶，提供承包醫療服務，減少中間環節的收費。



另外，康健旗下全新“康健綜合醫務中心（港島東）”昨日開幕，服務範圍涵蓋全科、耳鼻喉科及呼吸系統科，一周七天應診。為兌現提供可負擔醫療的承諾，該中心積極參與多項政府資助及公私營協作計劃，包括：全科門診公私營協作計劃、慢性疾病共同治理計劃、大腸癌篩查計劃、疫苗資助計劃及長者醫療券計劃等。