香港租盤短缺　租金連續兩月創新高

中評社香港4月14日電／特區政府積極引入專才，住宅租賃需求甚殷，租金水漲船高，今年3月中原城市租金指數CRI報131.27點，連升4個月共1.66%，且連續2個月創新高。



大公報報導，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，3月CRI最新報131.27點，按月升0.81%，連續2個月創新高，再突破2月130.22點高位，近9個月內5度創新高。租賃市場活躍，但租盤短缺，帶動租金升勢持續，今年首季CRI升1.3%，連升5季共6.58%。展望第2季，預計平穩向升，第3季傳統暑期租賃旺市，指數有機會上望136點水平。



大型屋苑租金指數CRI＿Mass報137.2點，按月升0.53%；中小型單位報133.53點，按月升0.6%，齊升4個月，分別累升1.52%及1.49%，同樣連續2個月創新高。大型單位租金指數報115.93點，按月升2.26%，結束2個月連跌，且創歷史新高。



九龍租金季漲2.25%最勁



港島租金指數報127.01點，按月升0.44%，連升3個月共2.08%，創歷史新高。新界東報158.72點，按月升0.23%，連升3個月共1.97%，連續3個月創新高。九龍報123.61點，按月升1.69%。新界西報157.81點，按月跌0.85%。



總結今年首季，八大租金指數以九龍區升幅最多，按季漲2.25%，其次是港島指數升2.08%。新界東租金指數首季升1.97%，新界西按季跌0.52%。