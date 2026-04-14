獅城潮人地標沒落　“武吉士街”樓上變空城

中評社香港4月14日電／昔日熱鬧的新加坡武吉士街商場（Bugis Street），80%店舖關門，知名品牌紛紛撤離，二樓店舖冷清清。事實上，曾經是新加坡潮人地標的武吉士街沒落、其他大小商戶的經營環境又日益困難；再加上中東戰爭推高通脹的影響，這股從餐飲業而起的寒流，已經蔓延到了其他行業，新加坡經濟或已陷入斷崖式的危機。



大公報報導，據新加坡媒體報導，武吉士街一樓仍有不少人流，大部分店面也營業，三樓大部分美甲店也照常營業。不過，位於二樓近一半的店舖沒開門，不少也已空盪盪。據瞭解，武吉士街大部分店舖租約都在3月31日到期，不少租戶在同一個時間撤出，導致二樓購物區一夜之間變得冷冷清清。



寧願訂金被沒收也要離場



報導稱，生意不好的情況已經持續了一段時間，大家都撐到合同到期後就相繼撤出。而且，有些租戶甚至寧願訂金被沒收，也選擇提早撤出。



也有店主指出，現在大環境不好，加上公眾選擇上網購物漸漸影響了人流量。亦有受訪者表示，現在看到那麼多店面關閉，購物興致大減，如果接下來情況沒有改善就不會再來了。



上世紀50、60年代，武吉士街曾是著名的風月場所，吸引無數外國海員和軍人在此流連。後來，經過新加坡政府的大力改造，武吉士街變成了一個大型綜合市場，800多家特色小商舖，從新潮服裝到美甲美容，應有盡有。這裡更一度成為獨具特色的商業中心和潮流地標，吸引著大量購物者前來觀光。但一切已成過去，現在一樓、三樓勉強還可以，但二樓─很多店舖已經人去樓空。關門、招租告示隨處可見，原本密麻麻的小店變得十分疏落，有些區域甚至“整排消失”。



大環境差 連鎖品牌店清盤



這段時間關閉的店舖，又豈止武吉士街呢？在這段時期，新加坡越來越多的品牌和店舖，正在陸續退場，各行各業都在經歷陣痛。早餐品牌True Breakfast Capitol，即將關閉Capitol Singapore門店，本月26日就是最後一天營業。前不久，在當地擁有30多家連鎖門店的服裝品牌Cotton On宣布，集團在新加坡註冊的實體公司─Cotton On Asia私人有限公司將啟動清盤程序，退出當地市場。知名澳洲茶商T2 Tea在3月底關閉了新加坡所有門店，正式結束當地零售業務。就連新加坡東部的一些商場里，Chanel、Dior等大牌美顏護膚門店也在紛紛關閉。有些金店也在競爭中倒下，原來一家商場同時存在五六家金店的情況，已不復存在。

