首條大灣區國家安全主題高鐵廣州南站啟航

粵港澳大灣區國家安全主題高鐵“國安號”。（受訪者供圖） 中評社香港4月14日電／首趟粵港澳大灣區“國安號”主題高鐵列車今天（13日）在廣州南站啟航。由廣州市國家安全局冠名的“國安號”列車，以“軌道上的國家安全課堂”為載體，將“總體國家安全觀”與灣區城市群的創新活力相融合，以鐵軌為紐帶、以車廂為載體，開啟橫跨粵港澳的國家安全宣傳教育新旅程。



香港文匯網報導，13日，廣鐵集團、廣鐵公安局、廣州市國家安全局結合全民國家安全教育日和保密宣傳教育月，在廣州南站舉辦形式多樣的宣傳教育活動。其中，候車區布設“4·15主題大灣雞”拍照打卡點、“國安心願牆”簽名互動區、“國安能量站”答題闖關區、國家安全主題高鐵咖啡體驗區等，吸引了眾多旅客駐足。旅客王女士表示，現場瞭解到國家安全還包括網絡安全，而且以後遇到相關問題，可撥打國家安全機關舉報受理電話12339。



車廂內國家安全教育元素隨處可見



隨著旅客們有序登上“廣州南－香港西九龍”的G6539次粵港澳大灣區“國安號”主題高鐵列車，他們發現車廂內國家安全教育元素在顯示屏、小桌板、行李架等位置隨處可見。旅客林女士說：“一上車就被車廂內的海報吸引，掃碼關注國家安全部官微後，瞭解到境外間諜偽裝成多種身份竊取國家秘密的案例，才意識到國家安全與我們每個人息息相關。”

