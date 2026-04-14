富權：十項惠台措施是深化兩岸交流合作新藍圖

中評社香港4月14日電／澳門新華澳報13日發表富權文章：十項惠台措施是深化兩岸交流合作的新藍圖。以下為文章內容。



二零二六年四月，中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸，在訪問團啟程返回台灣之時，中共中央台辦受權發佈十項促進兩岸交流合作的政策措施，這是在“十五五”開局之年、兩岸關係發展面臨深刻轉折的關鍵節點推出的重大舉措，立足“兩岸一家親”理念，以通促融、以惠促融、以情促融，覆蓋政治溝通、青年交流、民生互通、經貿融合、文化聯結等多個領域。這些措施體現了大陸對台灣同胞的關心與支持，旨在深化兩岸交流合作，增進兩岸人民福祉。因而此次訪問與惠台措施的同步落地，是兩岸關係發展進程中的重要里程碑，承載著推動兩岸和平發展、深化融合共贏、凝聚同胞共識的多重核心意義，既回應了兩岸同胞的共同期盼，也為兩岸關係回暖注入強勁動能，不僅為台灣同胞帶來實實在在的福祉，更對推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一進程具有深遠而重大的意義。



在政治層面，十項惠台措施築牢政治互信根基，引領兩岸關係行穩致遠。鄭麗文此次訪陸，是國共兩黨領導人時隔十年後的再次正式會面，核心是重申堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎，為兩岸政治對話打破僵局、重啟溝通搭建了關鍵橋樑。訪問期間，鄭麗文明確傳遞了兩岸和平統一、中華民族偉大復興、中國人身份認同、拒絕外部勢力介入四大關鍵立場，與大陸達成多項共識，彰顯了國共兩黨攜手推動兩岸關係和平發展的責任與擔當。



十項惠台措施明確提出探索建立國共兩黨常態化溝通機制，這一舉措標誌著大陸對台工作向機制化方向穩步推進，為兩岸關係發展搭建了重要的政治溝通平台，從制度層面保障兩岸對話的連續性。在堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎上，國共兩黨常態化溝通能夠有效化解分歧、凝聚共識，回應兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲，彰顯大陸推動兩岸關係和平發展的戰略定力與堅定決心，更向外界清晰傳遞了兩岸中國人有能力、有智慧化解分歧的信號。這一機制的建立，也是對民進黨當局謀“獨”挑釁和外部勢力干預的精準反擊，為穩定台海格局、鞏固兩岸關係和平發展的政治基礎提供了制度保障，引領兩岸關係沿著正確方向前行。



在經濟層面，十項惠台措施將促進深化經貿融合，助力台企台農拓寬發展空間。十項措施中，第五條至第八條構建起完整的經貿融合台灣基層農漁民和中小微企業，是“以惠促融”的直接體現。為台灣農漁產品輸入大陸提供便利、支持其參與各類展銷會，完善涉台漁業准入管理、建設相關碼頭泊位，為台灣食品企業在大陸註冊和產品輸入提供便利，研究新設對台小額商品交易市場，每一項舉措都直擊台灣業者的發展痛點，為台企台農開拓大陸市場、穩定經營發展提供了有力支撐。這不僅有助於提升兩岸產業鏈供應鏈的韌性和安全水準，更能讓台灣同胞深度融入大陸經濟發展格局，共用高品質發展紅利，實現兩岸經貿互利共贏。



在民生層面，十項惠台措施將厚植民生福祉，讓台胞共用發展紅利。十項措施始終堅持以人民為中心的發展思想，聚焦台灣同胞的切身利益，推出了一系列有溫度、接地氣的民生舉措，讓台胞在兩岸融合發展中獲得實實在在的獲得感。推動福建沿海與金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋，打造廈金、福馬“同城生活圈”，直接回應了金馬民眾對便捷生活的迫切需求，是最具煙火氣的民生工程；推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，恢復多地兩岸航班、支持金門共用廈門新機場，推動恢復上海、福建居民赴台個人遊試點，極大便利了兩岸人員往來，拉近了兩岸同胞的空間距離。這些舉措打破了兩岸交流的堵點難點，讓台灣同胞共用大陸發展機遇，切實感受到“兩岸一家親”的溫暖，夯實了兩岸關係和平發展的民意基礎。

