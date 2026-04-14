富權：先易後難　推動十項惠台措施盡快落地

中評社香港4月14日電／澳門新華澳報14日發表富權文章：操之於我先易後難推動十項惠台措施盡快落地。以下為文章內容。



四月十二日，中央台辦正式受權發佈十項深化兩岸交流合作的具體舉措，覆蓋政黨溝通、人員往來、經貿合作、基礎設施、文化互通等多個領域，每一項都立足兩岸民間實際需求、聚焦民生便利與產業共贏，是“十五五”規劃開局之年推動兩岸關係和平發展、深化融合的務實安排，更是大陸秉持“兩岸一家親”理念、釋放最大善意的生動體現。落實好這十項惠台措施，關鍵在於堅持“先易後難、循序漸進”的原則，優先推進條件成熟、阻力較小、惠及面廣，“可操之於我”的舉措落地見效，再逐步破解難點堵點，讓兩岸同胞儘快共用政策紅利，持續凝聚兩岸融合發展的強大合力。



按照淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳的分析，十項惠台措施的可行性不一，可分為“操之在己”、“形諸於人”及需雙方公權力“相向而行”的三個層面。第一是“操之在己”，也就是單方面即可決定與執行的措施；第二是“形諸於人”，完全需要對方配合；第三則是需要雙方公權力“相向而行”才能推動的事項。



而民進黨當局為維護“台獨”意識形態與自身政治利益，正全面、系統性地阻攔十項惠台措施落地，不惜犧牲台灣民眾福祉。民進黨當局在將十項惠台措施污蔑為“統戰陰謀”、“糖衣毒藥”、“養套殺”的同時，叫囂“涉及公權力事項一律不配合、不認可”，借口“對等尊嚴”，要求“官方協商、政黨交流無效”。因而張五岳所指的第三類需要雙方公權力“相向而行”才能推動的事項，在實現“政黨輪替”之前，可能難以落地。



但在十項惠台措施中，有較多的項目是屬於第一類“可操之於我”的，因而可以而且應當採取“先易後難”的手法，“打鐵趁熱”地推動落地，盡快取得可見性及可感受的效果，以鞏固“習鄭會”的成果。



“先易後難”落實惠台措施，首要任務是找準“易點”、快速破局，讓政策紅利快速直達兩岸同胞。所謂“易點”，是指那些基礎條件完備、各方共識度高、實施流程簡便的舉措，無需複雜的配套機制搭建，可快速啟動、快速落地、快速見效。從十項惠台措施來看，此類舉措涵蓋人員往來、經貿便利、文化交流等多個領域，是連接兩岸同胞情感、暢通合作管道的“快捷鍵”。



在人員往來領域，推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化、恢復上海市及福建省居民赴台（本島）個人遊試點，是最易快速推進的舉措。當前，兩岸民間交流熱度持續回升，二零二五年全年兩岸人員往來達五百四十四點九五萬人次，創近六年新高，二零二六年一季度台胞入境大陸人次同比上升百分之二十七點六，人員往來的需求旺盛、基礎扎實。此前兩岸直航已具備成熟的運營基礎，只需加快恢復中西部城市航班、優化航線佈局，就能大幅提升往來便利度；而赴台個人遊試點的恢復，可依託既有管理經驗，快速啟動兩岸民眾深度交流的熱情，既滿足大陸民眾出行需求，也能為台灣旅遊業、餐飲業帶來穩定客源，實現互利雙贏。同時，支持金門共用廈門新機場，可借助現有機場設施，無需額外大規模投入，就能直接降低金馬民眾出行成本。



但也需提防民進黨“使絆”阻攔，如提出要經“小兩會”協商等，並在核發“入台證”時予以刁難，包括要求申請者填報政治面目、不會從事觀光以外的活動，甚至要填具“認同『一邊一國』”的聲明等。因此，必須見招拆招，靈活應對。

