國際能源署重申　必要時將再次釋出石油儲備

中評社香港4月14日電／國際能源署署長比羅爾表示，希望無需再次釋出石油儲備，但若美以與伊朗戰爭引發的能源衝擊導致有關需要，該機構已準備採取行動。國際能源署成員國上月同意從儲備中釋出4億桶石油，為歷來最大規模，其中美國從戰略石油儲備釋出1.72億桶原油。



比羅爾重申該戰爭已導致全球能源供應遭遇史上最嚴重中斷，中東地區已有超過80處石油與天然氣設施遭到破壞，包括生產設施、油庫及煉油廠。他指釋放石油儲備並非解決方案，只是在減輕痛苦。