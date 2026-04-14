橫琴新政：“傑出人才”補貼800萬元

橫琴粵澳深度合作區發布引才新政。圖為出入合作區的車流。（受訪者供圖） 中評社香港4月14日電／橫琴粵澳深度合作區“真金白銀”招攬人才！今天（13日），《橫琴粵澳深度合作區支持人才高質量發展若干措施》正式印發。以“澳門＋橫琴”一體化為核心，從引才、育才、留才、服務全鏈條推出重磅政策，打造粵港澳大灣區高水平人才高地，為澳門經濟適度多元發展注入強勁動能。其中，“傑出人才”最高補貼可達800萬元（人民幣，下同），香港人才亦受惠。



香港文匯網報導，“此次新政緊扣琴澳協同特色，銜接澳門人才引進法律制度，對按澳門相關法律引進的高端人才、優秀人才，在橫琴粵澳深度合作區滿足工作時長要求，可認定為合作區高層次人才。”橫琴粵澳深度合作區經濟發展局有關負責人表示，用人單位引進國際人才並參與重點科技項目，可按計稅工薪的30%申領引才補貼，每年最高300萬元。



構建覆蓋全層級人才的支持體系



值得關注的是，引才新政構建覆蓋高層次、青年、博士後、技能等全層級人才的全方位支持體系，香港人才也受惠。其中，高層次人才包括“傑出人才”“領軍人才”“拔尖人才”“青年英才”，分別享有560萬元、210萬元、140萬元、105萬元生活補貼，配套最高240萬元住房補貼，分五年等額發放。



同時，青年人才分別為博士18萬元、碩士6萬元、學士4萬元生活補貼，疊加住房補貼支持。博士後人才在站每年30萬元、連續兩年；出站留區每年8萬元、連續五年，住房補貼最高20萬元。技能人才則按高級技師6萬元、技師3萬元、高級工2萬元給予補貼，分兩年發放。



澳門青年、專業人才享專屬支持



引才新政聚焦澳門青年發展，推出生活補貼＋創業資助雙重禮包：澳門青年博士／副高27萬元、碩士／中級9萬元、學士／助理級6萬元，分三年發放；攜項目創辦科技企業，經評審最高100萬元資助，留學人員參照享受。



對在橫琴跨境執業的澳門金融、法律、醫療等專業人才，給予一次性3萬元補貼，暢通琴澳專業服務雙向流通渠道。



新政還支持建設“離岸創新平台”，最高300萬元建設支持，引進優質項目單個最高100萬元獎勵。同時，激勵機構引才，對引進的項目入選橫琴粵澳深度合作區海外高層次人才創新創業項目的，每個項目給予引才主體最高50萬元獎勵，形成多元引才格局。



此外，橫琴粵澳深度合作區將推出“澳琴人才卡”，提供醫療服務、子女入學、居留和出入境便利、住房保障、創新創業、公共文化等集成服務；建設國際人才驛站，搭建“一站式”中轉服務平台，建立“全球人才訪澳琴”常態化邀請機制，推出澳琴考察體驗券，提升人才吸引力與歸屬感。



數據顯示，目前橫琴粵澳深度合作區已擁有國家級、省級科技創新平台35家、國家高新技術企業237家，集聚博士後設站單位46家、在站博士後170名。自合作區成立以來，累計認定享受國家15%個人所得稅優惠政策的高端和緊缺人才1.7萬人次。