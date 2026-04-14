新興產業持續擴張　帶動深圳辦公樓市場

以消費電子、人工智能、機器人等為代表的新興產業持續擴張，帶動寫字樓辦公空間的集中成交（香港文匯網） 中評社香港4月14日電／2026年第一季度，深圳甲級辦公樓市場延續修復態勢，回暖基礎進一步夯實。仲量聯行方面透露，以消費電子、人工智能、機器人等為代表的新興產業持續擴張，帶動多家頭部科技企業集中成交；而企業對辦公物業的關注重點，也正由傳統的區位與成本因素進一步延伸至電力容量、網絡質量、數據安全及運營保障能力等；同時，企業全球化布局提速，出海服務類企業加快落地，疊加多元化業態持續承接部分存量空間，共同推動市場基本面邊際改善。



香港文匯網報導，仲量聯行華南區董事總經理、華南區與華西區商業地產部負責人李文傑受訪表示：“深圳辦公樓市場本輪改善建立在新興產業擴張、企業組織升級及全球化相關服務需求持續釋放的基礎之上。隨著具備成長性的產業集群加快向高品質辦公空間集聚，市場需求結構持續優化，也為辦公樓市場提供了更具韌性的支撐。”



多家頭部科技企業擴張租賃高品質辦公空間



2026年第一季度，深圳辦公樓市場新增需求進一步向新興產業集中。多家頭部科技企業合計簽約租賃面積約2.5萬平方米，涵蓋擴租及較大面積新租成交，反映出科技企業在產品迭代、團隊擴編和總部職能升級帶動下，對高品質辦公空間的需求持續提升。與此同時，圍繞核心企業布局的人工智能、IP運營及專業外包服務等上下游企業加快集聚，產業協同效應進一步顯現。機器人賽道亦保持活躍，相關企業合計簽約產業空間約2萬平方米。整體來看，科技企業集中成交仍是本季度辦公樓市場改善的核心驅動力。



李文傑透露，企業全球化布局加速，也為市場帶來新的需求來源。一季度，深圳出海服務類企業累計租賃甲級辦公空間近7，000平方米，涉及海外品牌推廣、跨境物流、供應鏈管理等多個細分領域。隨著企業全球化經營不斷深化，圍繞出海的服務生態有望進一步完善，並持續為辦公樓市場提供穩定需求。

