封鎖海峽　特朗普與伊朗誰更能承受經濟痛苦？

對特朗普來說，這又是一次戰略逆轉。 中評社香港4月14日電／紐約時報中文網報導，特朗普總統決定從週一上午開始封鎖進出霍爾木茲海峽的所有伊朗船隻，這構成了伊朗戰爭中的下一個重大考驗：究竟誰更能承受經濟痛苦，德黑蘭的新領導層還是特朗普本人？



這場戰爭出現的新轉折可能在各個方面都與此前的情況截然不同。



特朗普不會再將導彈和炸彈對準軍事基地、導彈陣地和伊朗的國防工業，而是試圖扼殺該國的命脈——占其出口一半以上的石油，幾乎是其政府收入的全部來源。



政府官員週日表示，總統首先希望的是迫使其政府接受萬斯副總統在巴基斯坦伊斯蘭瑪巴德和平談判中提出的條件——和2月28日戰爭開始前拒絕日內瓦談判的條件一樣，伊朗對此已經予以拒絕。首要的條件是伊朗同意交出所有的鈾儲備，永久拆除其龐大的核燃料生產基礎設施，並放棄其監管海峽交通的主張。



如果伊朗不投降，特朗普似乎仍然抱有他在戰爭第一晚表達的希望：躁動的伊朗民眾將奮起推翻自1979年革命以來一直統治該國的軍人－神權政權。但如今要促成這一結果，並不比一個半月前更容易。



就伊朗而言，其戰略似乎是在全球市場上進行這場衝突，德黑蘭在那裡發現了新的力量。伊朗人敏銳地意識到他們在前五週輸掉了軍事競賽，但在信息領域和以精準導彈和無人機襲擊恐嚇鄰國方面表現超出預期，他們打賭特朗普對政治痛苦的容忍度是有限的。



如果沒有伊朗石油通過海峽，油價可能會隨著時間的推移而持續上漲——一些公司表示他們正在為每桶175美元的價格做準備。伊朗人明白，在期中選舉前不到七個月，美國持續通膨可能帶來的政治影響。



“很快你們就會懷念四到五美元的汽油了，”伊朗首席談判代表、議長穆罕默德·巴格爾·加利巴夫在與美國副總統萬斯的談判失敗後，如此警告美國消費者。截至週一上午，隨著海軍封鎖即將開始，市場似乎並沒有特別恐慌：在封鎖實施前後，布倫特原油價格上漲約6%，至略高於每桶101美元，但仍低於上週宣布停火前的水平。



特朗普本人則收回了他此前關於隨著槍聲停止汽油價格將會下跌的說法。他週日告訴福克斯新聞，期中選舉期間的油價“應該差不多”，可能會“稍微高一點”。這正是許多共和黨候選人所擔心的。

