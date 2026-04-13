李大壯：十項措施釋出善意　推兩岸融合發展

中華新時代智庫基金會理事長、全國政協委員李大壯（中評社 資料照） 中評社北京4月15日電（記者 陳思遠）在中國國民黨主席鄭麗文率團結束大陸訪問之際，中共中央台辦12日受權發布十項促進兩岸交流合作的政策措施。中華新時代智庫基金會理事長、全國政協委員李大壯接受中評社採訪時表示，大陸方面積極推動十項措施，涵蓋農業、漁業、航運等多個領域，向台灣釋放了和平、善意的信號。



他指出，十項措施的主要目的是幫助台灣民眾，但在實際執行過程中仍面臨一些政治和操作層面的困難，民進黨可能會因為與國民黨爭奪選票，而對這些措施進行抵制，從而減弱其實際效果。



李大壯分析，中共中央總書記習近平在會見鄭麗文時體現出了兩個核心立場：一是堅持和平的立場、釋出最大的友善；同時，堅守反對“台獨”的立場，反對外部勢力干涉。這體現了大陸推動兩岸關係和平發展的堅定決心。十項措施正是大陸向台灣釋放的善意，以經貿交流推動兩岸融合，增進兩岸民眾福祉。



李大壯將十項措施分為三個層面：一是“操之在己”，即大陸單方面可決定執行的項目，例如農漁產品、影視交流；二是“相向而行”，即需兩岸公權力協商，如航點恢復和陸客自由行；三是“行之於人”，即涉及安全考量和政策障礙的項目，如金馬通水、通電、通氣、通橋。



他指出，如果十項措施能順利落實，將為台灣民眾帶來實際的經濟利益，尤其是在農漁業、影視文化產業、旅遊業等領域。李大壯以農漁業為例表示，大陸減少台灣農漁業產品進入市場的阻力，將為台灣農民創造更大的經濟效益，特別是對於台灣中南部地區的農民而言，這些措施的落實將為他們帶來更多的銷售機會和收益。



李大壯繼指，儘管這些措施對台灣民眾能帶來實質性的經濟利益，但由於政治因素，政策的落實往往面臨許多障礙。作為島內執政黨的民進黨不可能輕易接受來自大陸的優惠政策，且可能視其為一種政治威脅。他表示，民進黨不會直接否定這些政策，而是採取“軟性反制”的策略，即主張平等對話，強調兩岸關係應當建立在對等和尊嚴的基礎上。



李大壯認為，從大陸方面來看，提出這些政策是希望通過長期、穩定的政策實施，使台灣民眾不僅在經濟上受益，也在心態上逐步接受兩岸關係的積極變化，讓台灣民眾看到大陸的善意。儘管面臨種種挑戰，他相信，通過政策的持續推動，兩岸關係將迎來更加積極的發展。