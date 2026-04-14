美女發言人江怡臻曬訪大陸收穫　一事留遺憾

江怡臻做客台灣媒體人王淺秋節目，在節目中分享訪問大陸趣事。(圖源／千秋萬事） ​江怡臻：帶回北京人民大會堂的4支鉛筆。在東大廳，紀錄歷史重要時刻。（圖源：江怡臻臉書） 中評社台北4月14日電／國民黨發言人、新北市議員江怡臻今天上午接受媒體人王淺秋廣播節目《千秋萬事》專訪，談到此趟與國民黨主席鄭麗文訪大陸過程，分享趣事，提到人民大會堂的鉛筆。因為行李箱裝不下，留下一件禮物沒帶走，被大家譴責說沒眼光。

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江怡臻做客台灣媒體人王淺秋節目，在節目中分享訪問大陸趣事，稱二十年後重訪大陸，跟以往既定的印象完全不一樣，要親身感受後才算真正的瞭解。

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讓兩岸網友最感興趣的是江怡臻從人民大會堂帶回來的鉛筆。江怡臻聊到這件事特別開心，稱會面的時候，每個人的桌上都有空白的紙，還有四只鉛筆（三支黑色，一支紅色），上面刻著“人民大會堂”幾個字。她知道這是非賣品，外面買不到，很有歷史紀念意義，也是見證歷史的一部分，所以她當時就決定會議結束後一定要把它們帶回家。

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另外，她還開玩笑說自己的小孩，現在正是拿著鉛筆寫字的階段，正好派上用場。她這話只是玩笑話，她一定舍不得的，會放在家里當紀念品。她要是不說每人有四支，我還以為每人衹有一支。可見大陸這邊真的很用心、也很貼心、暖心，把很多細節都考慮了。

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不過有一件事讓她有些遺憾，江怡臻說她們入住上海國際飯店的時候，給他們每人送了一盒蝴蝶酥。因為行李箱實在塞不下了，她就把蝴蝶酥留在飯店了。後來才知道原來這盒蝴蝶酥非常的有名，很好吃。平時去買要大排長龍，很難買到。身邊的朋友知道後覺得好可惜，說這麼好的東西你怎麼不帶回家？