恭拜軒轅黃帝親手進爵 港區人代：心有觸動

港區全國人大代表召集人、立法會議員陳勇（前）及港區全國人大代表、香港工商總會會長李聖潑，是第一組進行“淨手進爵”儀程的參禮人員（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月14日電（記者 盧哲）丙午年黃帝故里拜祖大典粵港澳大灣區同拜活動——丙午年粵港澳大灣區（香港）恭拜軒轅黃帝大典暨十周年盛典14日在香港尖沙咀會堂隆重舉行。作為參禮人員的港區全國人大代表召集人、立法會議員陳勇及港區全國人大代表、香港工商總會會長李聖潑，在禮成後對中評社記者感歎，參與典禮心有觸動，深切感受到中華文脈的綿延不息，也體會到身為炎黃子孫的自豪與責任。



同拜活動嚴格遵循黃帝故里拜祖大典儀制，大典儀程分為：“金獅獻瑞”“敬獻花籃”“淨手進爵”“行施拜禮”“恭讀拜文”“高唱頌歌”“樂舞敬拜”“祈福中華”“天地人和”等九項。



港區全國人大代表召集人、立法會議員陳勇及港區全國人大代表、香港工商總會會長李聖潑，是第一組進行“淨手進爵”儀程的參禮人員。他們與港區全國人大代表第一召集人馬逢國一道，先在金盆淨手、擦乾，後戴上玉珮，接過爵杯。隨後四人上台，面向黃帝像，高舉爵杯。恭拜黃帝像後，將爵杯中的酒倒入鼎中。以示感恩當下、祈願安康。



在接受中評社記者專訪時，陳勇說，參與大典感受到現場氛圍莊嚴肅穆。“為之動容，內心充滿崇敬。”



“軒轅黃帝是中華民族的文明始祖，是我們共同的文化根脈。”陳勇表示，這場恰逢十載的大典，不僅深切緬懷黃帝開創文明、福澤後世的功德，更彰顯了粵港澳大灣區與祖國炎黃子孫同根同祖同源的血脈聯結，有助鑄牢中華民族共同體意識、傳承中華優秀傳統文化，更能凝聚力量，凝聚全香港同胞在內的世界華人向心力和凝聚力，祈福國泰民安，助力大灣區高質量發展。