丙午粵港澳大灣區恭拜軒轅黃帝大典在港舉行

“丙午年粵港澳大灣區（香港）恭拜軒轅黃帝大典”14日在香港尖沙咀會堂舉行（中評社 盧哲攝） 全國僑聯副主席余國春（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月14日電（記者 盧哲）為加深粵港澳大灣區民眾對人文始祖軒轅黃帝文化的認識，便於海內外華人拜祖祈福，“丙午年粵港澳大灣區（香港）恭拜軒轅黃帝大典”14日在香港尖沙咀會堂舉行，拜祖大典以“同根同祖同源 和平和睦和諧”為主題，數百位嘉賓聚首一堂，共同恭拜中華文明始祖軒轅黃帝。



此次活動由香港周口聯誼會、香港梅州聯會、香港兩岸客家聯會、香港河南總商會、河南省客家聯合會聯合主辦。中國評論通訊社、香港入境處員佐級總會、香港河南聯誼總會協辦。出席拜祖大典的主要嘉賓包括：全國僑聯副主席余國春、香港特區政府政務司副司長卓永興、中央政府駐港聯絡辦社團聯絡部部長蘇玉軍等。



全國僑聯副主席余國春在大典致辭時表示，今年是我們在香港恭拜黃帝的第十個年頭，意義非凡。“十載薪火相傳，十載同心守望。從最初的初心堅守，到如今的盛世同襄，我們非常榮幸地迎來了十年來規格最高、規模最大、覆蓋面最廣的一次盛典。”



余國春說，軒轅黃帝是中華民族的人文初祖，五千年風雨歲月，他開創華夏文明、鑄就民族精神，留下的寶貴財富始終滋養著中華兒女。這種精神，是自強不息、開拓進取的奮鬥品格，是包容和合、心系家國的民族情懷，歷經千年傳承，依舊是我們凝心聚力、砥礪前行的力量源泉。



“慎終追遠，薪火相傳。如今我們齊聚於此，既是緬懷始祖功績，更是傳承文明根脈，厚植家國認同。”余國春強調，作為粵港澳同胞，我們更當以此次盛典為契機，堅守文化自信，凝聚同心合力，以血脈親情聯結粵港澳大灣區發展，以家國擔當助力民族復興，讓中華文明在新時代綻放出更加璀璨的光芒。