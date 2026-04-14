一季度中國進出口增速創近5年最高

4月14日，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會,海關總署副署長王軍，海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良介紹2026年一季度進出口情況，并答記者問。（新華社） 中評社香港4月14日電／海關總署14日發布數據顯示，2026年一季度中國貨物貿易進出口總值11.84萬億元，同比增長15%，季度規模首超11萬億元的同時，季度增速創近5年最高。



“起勢有力、開局良好。”海關總署副署長王軍在當天國新辦舉行的新聞發布會上表示，複雜嚴峻的外部環境下，一季度中國進出口能夠實現較快增長，關鍵在於中國外貿基礎穩、活力足、動能強。



基礎穩，主要體現在大盤穩中有進、市場多元穩定。到今年一季度，中國進出口總值已連續12個季度保持在10萬億元以上，增速自2022年四季度以來重回兩位數增長。



新華社報導，一季度，中國對東盟、拉美進出口均增長15.4%，對非洲進出口增長23.7%，對歐盟、英國進出口分別增長14.6%、13.1%，有效彌補了對美國進出口下降的缺口。



活力足，主要體現在經營主體活力迸發、區域發展各顯所長。一季度，中國有進出口記錄的企業達61.8萬家，其中民營企業超過54萬家，進出口6.78萬億元，同比增長16.2%，佔中國進出口總值的比重進一步提升至57.3%；外資企業進出口3.47萬億元，增長16.1%，已連續8個季度實現增長。



同期，中國東部、中西部、東北地區充分發揮各自區位特點和產業優勢，一季度進出口分別增長14.3%、20.2%、4%。



動能強，主要體現在出口結構向新向優、進口動能明顯走強。一季度，伴隨外部需求回暖，中國產業配套體系優勢進一步釋放，中國出口6.85萬億元，同比增長11.9%，其中3D打印機、電動汽車、鋰電池等綠色產品出口分別增長119%、77.5%和50.4%。中國進口4.99萬億元，增長19.6%，規模創歷史同期新高。其中，進口機電產品、消費品同比分別增長21.7%和5.4%。