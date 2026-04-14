匈牙利蒂薩黨主席闡述未來新政府改革計劃

中評社香港4月14日電／匈牙利蒂薩黨主席毛焦爾·彼得13日在布達佩斯闡述未來新政府改革計劃時說，匈牙利正邁入一個“人道主義、高效運轉、融入歐洲、自由和主權獨立的時代”。



匈牙利於12日舉行國會選舉，毛焦爾領導的蒂薩黨獲勝，預計將獲得國會三分之二多數席位。他在選舉後首場新聞發布會上闡述未來新政府的改革計劃，包括加入歐洲檢察官辦公室，設立新機構以追回國有資產等。



毛焦爾表示，新政府在經濟方面的首要任務之一是解凍約200億歐元的歐盟資金。他強調，“沒有這筆資金，經濟將無法運轉”。他表達匈牙利加入歐元區的意願，並表示新政府將推動能源來源多元化，以提升國家能源安全。



新華社報導，毛焦爾強調匈牙利屬於歐盟與北約。他反對烏克蘭加速入盟，認為接納一個處於戰爭狀態的國家並不可行。關於歐盟向烏克蘭提供900億歐元的貸款方案，毛焦爾表示，鑒於匈牙利嚴峻的經濟形勢，該國應繼續留在歐盟援助計劃之外。



在外交政策上，毛焦爾表示，他致力於與美國建立緊密關係，視德國為最重要的經濟夥伴。毛焦爾計劃首訪波蘭、奧地利和比利時，稱建立“牢不可破的匈波聯盟”是當務之急，並致力於重建與奧地利的關係。他同時呼籲加強維謝格拉德集團合作，並將該集團擴展至斯洛文尼亞、克羅地亞、奧地利以及羅馬尼亞。



毛焦爾還表示，中國是世界上最重要、最強大的國家之一，匈牙利對與中國展開務實合作持開放態度。他表示，良好合作符合中國的利益，也符合匈牙利的利益，兩國及其企業都能從中受益，這正是匈牙利的努力方向。