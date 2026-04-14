國開行一季度發放綠色貸款超1500億元

中評社香港4月14日電／記者4月14日從國家開發銀行獲悉，今年一季度，國開行發放綠色貸款超過1500億元，全行綠色貸款在全部信貸資產中的佔比進一步提升。



據介紹，國開行積極發揮政策性金融在服務綠色發展中的引領帶動作用，加大對基礎設施綠色升級、城鄉建設綠色低碳發展等領域的支持力度，助力綠色交通、綠色建築等基礎設施綠色運營和升級改造，推動實現經濟效益、社會效益、生態效益的有機統一。同時，用好專項貸款產品，支持清潔可再生能源發展、能源清潔高效利用和新型儲能技術創新，助力優化能源結構，保障國家能源安全。



新華社報導，今年以來，國開行不斷豐富綠色金融工具箱，持續提升金融服務質效。今年1月，國開行向中國光大環境（集團）有限公司發放了4.9億元境外人民幣可持續發展掛鉤貸款。這筆貸款的利率與企業低碳轉型目標掛鉤，將碳排放強度、污水處理量等作為關鍵指標，如企業實現預定目標並通過第三方專業機構評估認證，貸款利率將給予優惠。



國家開發銀行相關業務負責人表示，下一步，國開行將持續加大對基礎設施綠色低碳發展、綠色低碳科技創新、重點產業綠色低碳轉型、生態環境保護修復等領域的中長期融資支持，助力加快經濟社會發展全面綠色轉型和美麗中國建設。