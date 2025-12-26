社評：“降級”中日關係日右傾危險信號顯著

中評社香港4月14日電／2026年4月10日，日本政府正式發佈2026年版《外交藍皮書》，其中最受矚目的調整，便是將沿用十年的對華定位從“最重要的雙邊關係之一”下調為“一個重要鄰國”。這不是單純的用詞替換，我們認為，從這個細小變化可以看到，日本對華戰略基調已經趨冷，將兩國關係通過悄然無息的方式來明顯“降級”，中國已經從“必須認真經營的關鍵對象”變成了“可以邊合作、邊防範、邊對沖的假想敵”，對此，中方需得劃好底線，沉著應對。



首先，需明確的是，中日關係急速惡化的根本原因在於日方涉台不當謬論損害了兩國政治基礎。



研究今年日本《外交藍皮書》的整套敘事，我們發現，日方試圖將此次表述調整歸咎于所謂中方的“脅迫性舉措”，也就是一直以來日方反復炒作的“中國威脅論”。但事實是什麼我們一目了然，引爆當前僵局的真正導火索，正是高市早苗在去年11月國會答辯中發表的涉台錯誤謬論——“如果中國對台灣使用武力，可能構成日本的存亡危機事態，日本可以依據現行安保法制行使集體自衛權。”此話一出，中日關係瞬間凍結。



事實上，高市早苗去年10月發表就任後的首次施政演說中就稱中國是“重要鄰國”。所以，她上台後的首份《外交藍皮書》修改了延續十年的用詞，並不意外，這正正反映了她內心的想法。高市很清楚，在安倍路線上加碼、在對華問題上強硬，是維持民意的最短路徑，但日方不可以一邊說著“與中國對話大門並未關上”這樣冠冕堂皇的話，一邊指責中國是地區的威脅，進而以此為借口“降級”兩國關係，倒打一耙。



第二，今年《外交藍皮書》的措辭調整並非孤立事件，釋放了日本政府的危險信號。



將中日關係從“最重要的雙邊關係之一”下調為“重要鄰國”， 絕非普通的措辭調整，這釋放了明確的政治信號，是日本國內部分右翼勢力，試圖把對華關係從核心雙邊關係改為可服務于安全動員和地緣對抗的“威脅”關係。



我們看到，日本政府近期在安保領域動作頻頻，其2026財年預算案中的防衛預算首次突破9萬億日元，創下歷史新高。另據日媒報導，高市政府擬在本月正式修改“防衛裝備轉移三原則”，原則上允許出口包括殺傷性武器在內的武器成品，且武器出口無需國會事先批准，改為事後報告。對此，已有日本學者擔心，日本可能將成為“對外輸出戰爭的國家”。

