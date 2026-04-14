【
大
中
小
】 【
打 印
】
滙控：若海峽短期重開 歐美央行今年利率不變
http://www.CRNTT.com
2026-04-14 17:06:06
中評社香港4月14日電／滙控集團主席聶智恆表示，3月全球通脹已反映油價上漲帶來的影響，美以伊衝突持續時間越長，能源成本上漲帶來的影響將進一步推高通脹及抑制經濟。
香港電台報導，聶智恆提到，自衝突爆發以來，各國央行大多採取觀望態度，短期和長期市場利率上升令金融環境收緊，強調如果霍爾木茲海峽能短期內重開，預計美聯儲、歐洲央行和英倫銀行今年將維持利率不變，但如果衝突持續，多個市場可能會收緊貨幣政策，美聯儲維持物價穩定及實現充分就業的“雙重使命” 前景將更加複雜。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
派軍援美赴霍爾木茲？顧立雄：守台海優先
(2026-04-14 16:01:10)
英法將組織召開霍爾木茲海峽航運安全會議
(2026-04-14 10:04:15)
英媒稱英國不會參與封鎖霍爾木茲海峽
(2026-04-13 09:09:36)
美稱兩艘美艦過霍爾木茲為掃雷開路 伊朗駁斥
(2026-04-12 09:52:00)
停火沒用？據報昨僅4船獲准通過霍爾木茲海峽
(2026-04-09 16:03:39)
伊朗公布霍爾木茲海峽安全航路圖 告知避水雷
(2026-04-09 09:28:53)
特朗普：霍爾木茲海峽將創造巨大財富
(2026-04-08 13:13:42)
美聯儲官員：目前政策立場合適 應對不確定性
(2026-04-08 09:35:58)
特朗普：該由美國收霍爾木茲海峽“通行費”
(2026-04-07 09:00:33)
少量油輪和貨船通過霍爾木茲海峽
(2026-04-06 13:03:12)