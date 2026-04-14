滙控：若海峽短期重開　歐美央行今年利率不變

中評社香港4月14日電／滙控集團主席聶智恆表示，3月全球通脹已反映油價上漲帶來的影響，美以伊衝突持續時間越長，能源成本上漲帶來的影響將進一步推高通脹及抑制經濟。



香港電台報導，聶智恆提到，自衝突爆發以來，各國央行大多採取觀望態度，短期和長期市場利率上升令金融環境收緊，強調如果霍爾木茲海峽能短期內重開，預計美聯儲、歐洲央行和英倫銀行今年將維持利率不變，但如果衝突持續，多個市場可能會收緊貨幣政策，美聯儲維持物價穩定及實現充分就業的“雙重使命” 前景將更加複雜。