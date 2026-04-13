劉相平：十項措施雪中送炭　兩岸交流擋不住

南京大學台灣研究所所長劉相平（中評社 資料照） 中評社北京4月15日電（記者 陳思遠）中國國民黨主席鄭麗文率團訪陸返台當天，中共中央台辦受權發布十項兩岸交流合作新措施。南京大學台灣研究所所長劉相平對中評社記者表示，十項措施涉及面廣，主要集中在傳統產業以及旅遊業，近10年台灣旅遊業因陸客減少苦哈哈，這是雪中送炭。



他認為，鄭麗文率團來訪，在大陸的影響是積極正面的，使大陸對兩岸和平發展重新點燃了希望，鄭麗文等人也收穫了更多的大陸“粉絲”。這種成功往往不是民進黨當局所希望看到的，因此肯定會對10項措施進行阻撓和破壞。但這種阻撓和破壞無法長久的，兩岸民間交流交往的大趨勢是擋不住的。



劉相平指出，“十項措施”將習近平“我們將繼續秉持兩岸一家親理念，積極為台灣同胞辦實事、做好事、解難事”、“歡迎台灣青年來大陸交流發展，歡迎台灣農漁產品、優質商品進入大陸千家萬戶”、“兩岸同胞要共同擴大兩岸交流交往交融，增進兩岸同胞親情福祉”的政策宣示落到了實處。



他指出，其中有2項是關於政治方面，一是探索建立國共兩黨常態化溝通機制，二是建立國共兩黨青年雙向交流機制化平台，這有助於國共兩黨之間的交流和溝通，能促使國民黨在兩岸關係發展中發揮更大作用。希望國共兩黨能把將這兩個機制和平台建設好。



他說，另外8項則主要集中在傳統產業以及旅遊業方面，不是錦上添花的，而是雪中送炭。台灣旅遊業近10年來都是苦哈哈，大陸遊客去旅遊能提升當地產業發展的動力。此外，還有交通基礎建設方面的內容，包括跟金門馬祖通水、通電、通氣、通橋，支持金門共用廈門新機場，對金門、馬祖居民外出旅行乃至奔赴全球打開對外經貿通路都非常有幫助。



在農漁業方面，劉相平說，原先我們長期採購台灣養殖的魚產品如台南學甲鎮養的虱目魚，以後台灣漁民遠洋捕撈的魚也可以直接送到大陸來銷售，免受台灣當局的干擾和阻撓。同時，這種自發的民間貿易活動，會使得兩岸民間交流越來越頻繁，越來越密切。

