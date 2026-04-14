江怡臻：陸委會要做的工作　國民黨在做

梁文傑批“甜不辣換佛跳牆”，江怡臻（左）表示國民黨做了陸委會工作。（圖源／千秋萬事） 中評社台北4月14日電／國民黨主席鄭麗文訪問中國大陸，會見中共總書記習近平後，大陸宣布十項對台措施。陸委會副主委梁文傑說，十項措施絕非“大禮包”，而是“用一碗甜不辣，換到一盅佛跳牆”，“佛跳牆”是台灣最大在野黨，影響台灣政治立場與國際觀感，對台灣是“弊大於利”。



對此，國民黨發言人、新北市議員江怡臻今（14）日表示，陸委會不要這麼緊張，陸委會在過程中不斷放話、開記者會，從頭到尾沒一句好話，但陸委會本身功能應該要做的是國民黨現在做的工作，包括兩岸交流、對話、溝通，這樣功能國民黨做到了。



tvbs報導，江怡臻今天上午接受媒體人王淺秋廣播節目《千秋萬事》專訪，談到此趟與鄭麗文訪陸過程，並談到梁文傑稱“甜不辣換佛跳牆”，也讓王淺秋滿頭問號表示，“誰是丸子、誰是甜不辣，誰又是佛跳牆？”



江怡臻引用鄭麗文的話，“陸委會不要這麼緊張”，陸委會在過程中不斷放話，開記者會，從頭到尾沒一句好話，但陸委會本身功能應該要做的是國民黨現在做的工作，包括兩岸交流、對話、溝通，這樣功能國民黨做到了，反而看到陸委會說千萬不要交流、溝通，取得兩岸交流成果，就說哪個不行，甚至聽到傳言，整個訪團一落地回台灣就會被整團帶走。



江怡臻表示，但這次訪陸行程，是本著“中華民國”“憲政”體制，以及《兩岸人民關係條例》，得以交流談很多事情，在這樣的政治基礎下，鄭麗文強調唯一政治基礎就是“九二共識”。兩岸領導人認識到因為歷史隔閡有所不同，現在以九二共識為基礎，其他都可以再談。



江怡臻強調，陸委會這樣講是非常可惜，兩岸溝通會談中，國民黨有提到這只是踏出第一步，大陸方面都透露可以跟台灣各政黨做交流、對話，鄭麗文不斷呼籲賴清德，如果你把你的“台獨黨綱”、“台獨”神主牌下架的話一切都可以談。