習近平會見西班牙首相桑切斯

中評社北京4月14日電／2026年4月14日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的西班牙首相桑切斯。



習近平指出，儘管國際形勢變亂交織，中國和西班牙關係始終穩步發展，打造了具有戰略定力的中西關係，一條重要經驗就是基於共同利益作出正確決策。事實證明，深化合作符合兩國人民利益、順應時代發展大勢，增強了彼此走獨立自主道路的實力和底氣。雙方要始終將發展中西關係置於彼此對外政策重要位置，相互支持對方捍衛國家主權和領土完整。中國把長遠戰略目標和階段性目標統一起來，以一茬接著一茬幹的歷史耐心接續制定和實施五年規劃。我們有堅定推進中國式現代化的決心，也有以高水平對外開放同世界共享發展機遇的胸懷，將以自身發展為全球經濟增長注入信心和動力。雙方要把握機遇，共謀創新發展，加強貿易、新能源、智能經濟等領域合作，鼓勵文化、教育、科研、體育交流，推動兩國全面戰略夥伴關係取得更多成果，為兩國人民帶來更多福祉。



習近平強調，當今世界亂象叢生，面臨公理和強權的較量。如何對待國際法和國際秩序，反映的是一國的世界觀、秩序觀、價值觀和責任觀。中國和西班牙都是有原則、講道義的國家，應該加強溝通、鞏固互信、緊密合作，反對世界倒退回叢林法則，共同捍衛真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，推動實現平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動構建人類命運共同體。



桑切斯表示，我4年來4次訪華，表明雙方對西中關係的高度重視。中國企業在西投資合作有力促進了西經濟發展。西班牙堅定恪守一個中國原則，高度重視中國的大國地位，堅定致力於發展具有戰略定力的西中夥伴關係，希望加強貿易、投資、新能源等領域合作，促進人文交流。面對複雜嚴峻的國際形勢和頻發多發的衝突爭端，衹有堅持多邊主義、推動構建多極世界才能為人類帶來持久和平。西班牙積極支持習近平主席提出的四大全球倡議，願同中方密切溝通協作，共同應對國際地緣政治、貿易保護主義、氣候變化等方面挑戰，維護國際法和多邊主義。西班牙反對“新冷戰”，反對“脫鈎斷鏈”，支持歐洲和中國增進溝通理解、加強合作。歐中關係健康發展符合雙方共同利益，也有利於世界和平穩定。



王毅參加會見。