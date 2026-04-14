外交部4月14日例行記者會全文

中評社北京4月14日電／2026年4月14日外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會：



應剛果共和國總統薩蘇邀請，國家主席習近平特使、全國政協副主席邵鴻將於4月16日出席在剛果（布）首都布拉柴維爾舉行的薩蘇總統就職典禮。



鳳凰衛視記者：據報導，美軍中央司令部宣布自北京時間13日晚10時起，封鎖所有抵離伊朗港口和沿海地區船只。伊朗議長卡利巴夫強調伊方不會向任何威脅屈服，伊斯蘭革命衛隊警告軍事艦艇不得駛近霍爾木茲海峽。據相關監測機構追蹤數據顯示，13日晚開始霍爾木茲海峽商業航運停擺。請問中方對此有何評論？



郭嘉昆：在相關方業已達成臨時停火安排情況下，美方加碼軍事部署，採取定向封鎖行動，只會激化矛盾，加劇局勢緊張，破壞本就脆弱的停火局面，並進一步衝擊海峽通行安全。這是危險和不負責任的行為。中方認為，衹有實現全面停火止戰，才能從根本上為緩和海峽局勢創造條件。中方敦促各方恪守停火安排，聚焦對話和談大方向，以實際行動推動地區局勢緩和，盡早恢復海峽通行正常。



新華社記者：中方發布了莫桑比克總統查波將訪華的消息，能否介紹此訪安排和中方期待？中方如何看待當前中莫關係？



郭嘉昆：此訪是查波總統就任以來首次訪華。訪問期間，習近平主席將為查波總統舉行歡迎儀式和歡迎宴會，兩國元首將舉行會談。李強總理、趙樂際委員長將分別會見查波總統。查波總統還將赴湖南、青海參訪。



中國和莫桑比克友誼源遠流長。建交半個多世紀以來，兩國友好歷經國際風雲變幻考驗，歷久彌堅。當前，兩國政治互信持續深化，各領域合作成果豐碩，在國際和地區問題上合作密切。



相信此訪將推動中莫全面戰略合作夥伴關係深入發展，為構建新時代全天候中非命運共同體，促進全球南方團結合作作出貢獻。



法新社記者：美國副總統萬斯昨天接受採訪稱，現在輪到伊朗採取下一步行動以重啟會談。中方對此有何評論？在中方看來，下一步應採取什麼行動才能解決衝突？



郭嘉昆：當前停火局面十分脆弱，地區局勢處於關鍵階段。當務之急是全力避免戰端重啟，保持來之不易停火勢頭。相關方應恪守臨時停火安排，堅持通過政治外交途徑化解爭端。中方將與國際社會一道，繼續勸和促談，為中東地區早日恢復和平穩定作出努力。



《中國日報》記者：4月10日，中國民政部公布了第六批藏南地區公開使用地名。12日，印度外交部發言人稱反對中方為所謂“阿魯納恰爾邦”的地點命名，認為此舉不利於雙邊關係穩定。中方對此有何回應？



郭嘉昆：藏南地區是中國領土，中方從不承認印度非法設立的所謂“阿魯納恰爾邦”。中國政府對藏南地區部分地名進行標準化處理，完全是中方主權範圍內的事。



當前，中印關係總體穩定。中方致力於改善發展中印關係的政策沒有變化。希望雙方相向而行，多做有利於雙邊關係的事情。



澎湃新聞記者：據報導，美軍計劃在菲律賓達沃地區新建軍事燃料庫。有評論認為，美方此舉旨在強化在西太平洋的燃料補給和後勤保障能力，是美國所謂“印太”防務戰略、鞏固“第一島鏈”作戰體系的重要一環，可能為潛在衝突做準備。中方對此有何評論？



郭嘉昆：當前，世界變亂交織，單邊主義、軍事霸凌給世界造成深重災難。亞太地區總體發展穩定的局面來之不易，不允許任何人破壞。個別國家到處設軍事基地、囤軍火燃料、作實戰準備，推高地區軍事對抗風險，已經引起地區國家的高度警惕。如果有的地區成員不計後果拉域外國家給自己撐腰，只會引火燒身、反噬自身。我們奉勸有關國家切實尊重地區國家求和平、謀發展、促穩定的共同願望，多做有利於地區和平穩定的事，而不是相反。



《人民日報》記者：近日有媒體報導稱中國向伊朗提供軍事支持，美國總統特朗普表示如果發現中國向伊朗提供武器，美國將對華加征50%關稅。中方對此有何評論？



郭嘉昆：中方在軍品出口方面一貫採取審慎、負責的態度，根據本國出口管制法律法規及承擔的國際義務，實施嚴格管控。有關報導純屬捏造。如果美方執意以此為借口對華加征關稅，中方必將堅決反制。



中新社記者：今天下午，韓國外交部發言人表示，韓國政府通過1992年韓中建交聯合聲明及此後韓中共同聲明，持續確認了尊重衹有一個中國，台灣是中國的一部分的中方立場，強調尊重這樣的一個中國的立場沒有改變。此次電子入境書相關措施只是為了增進訪問國便利，簡化出入境管理系統，統一紙質電子入境書格式的行政和技術措施。此前，據韓媒報導，韓國外交部官員稱，韓方決定删除韓電子入境申報系統中的“前一出發地”和“下一目的地”選項，旨在簡化出入境手續、統一電子版與紙質版入境申報內容及樣式。有韓媒稱，此前，台灣當局對韓國在該選項中將台灣地區標注為“中國台灣”表達了不滿。中方對此有何評論？



郭嘉昆：我們願重申，中韓建交聯合公報明確規定，大韓民國政府承認中華人民共和國政府為中國的唯一合法政府，並尊重中方衹有一個中國、台灣是中國的一部分之立場。李在明總統今年年初接受中國媒體專訪以及對中國進行國事訪問時，都明確表示尊重一個中國的立場。



台灣是中國的一部分，標注為“中國台灣”理所當然。中方在台灣問題上的立場是明確的、一貫的。一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，也是中國與包括韓國在內的世界各國和有關組織建立和發展關係的政治基礎。我們希望韓國政府充分認識到台灣問題事關14億多中國人民的民族感情，堅持中韓建交聯合公報有關精神，恪守一個中國原則，抵制、反對任何形式的“台獨”，同中方一道以實際行動推動中韓關係健康穩定發展。