嚴剛：恭拜軒轅黃帝 厚植愛國主義根基

香港特區立法會議員嚴剛（中）出席恭拜大典（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月14日電（記者 盧哲）丙午年黃帝故里拜祖大典粵港澳大灣區同拜活動——丙午年粵港澳大灣區（香港）恭拜軒轅黃帝大典暨十周年盛典14日在香港尖沙咀會堂隆重舉行。出席恭拜大典的香港特區立法會議員嚴剛接受中評社訪問時表示，祭拜軒轅黃帝，是中華民族尋根問祖的莊嚴儀式，更是全體中華兒女精神歸一的象徵。香港隆重舉行祭拜軒轅皇帝大典，有助於弘揚中國傳統文化，厚植愛國主義根基。



嚴剛表示，黃帝作為中華民族的人文始祖，承載著我們民族共同的記憶、共同的血脈與共同的尊嚴。中華民族是一個完整不可分割的大家庭，無論身處何地，凡是炎黃子孫，皆同根同脈、同源同宗，榮辱與共。



嚴剛說，香港回歸祖國以來，依託“一國兩制”的制度優勢，既保持了資本主義制度和生活方式不變，又深度融入國家發展大局。香港應發揮“兩制之利”，以自身所長服務國家所需，在金融、貿易、航運、科創等領域助力民族復興與強國建設。香港的成功實踐，充分證明了“一國兩制”的強大生命力，證明了中華民族是血濃於水的民族共同體。



嚴剛還指出，面對複雜多變的國際局勢，香港更要發揮“一國兩制”的行穩致遠的示範作用，讓台灣同胞看到民族偉大復興的光明前景，共同推動國家統一與民族復興的進程。“中華兒女衹有同心同向同行，才能共創民族復興的輝煌未來”。