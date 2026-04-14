恭拜軒轅黃帝 洪錦鉉：將文化自信帶到香港

香港特區立法會議員洪錦鉉（左一）淨手進爵，恭拜軒轅黃帝（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月14日電（記者 盧哲）丙午年黃帝故里拜祖大典粵港澳大灣區同拜活動——丙午年粵港澳大灣區（香港）恭拜軒轅黃帝大典暨十周年盛典14日在香港尖沙咀會堂隆重舉行。作為參禮人員的香港特區立法會議員洪錦鉉在接受中評社記者專訪時說，大典堅定文化自信，讓其深刻體會到中華文明的博大精深與生生不息。“我們需要將這種自信帶回到香港，傳遞給更多的年輕一代，讓他們瞭解祖國的歷史與榮光。”



“今天我有幸參與了丙午年恭拜軒轅黃帝大典，面對著我們的人文始祖，我內心深受震撼，也倍感莊嚴。”同拜活動嚴格遵循黃帝故里拜祖大典儀制，大典儀程分為：“金獅獻瑞”“敬獻花籃”“淨手進爵”“行施拜禮”“恭讀拜文”“高唱頌歌”“樂舞敬拜”“祈福中華”“天地人和”等九項。在大典上，洪錦鉉是“淨手進爵”儀程的參禮人員。他在金盆中淨手、擦乾，戴上玉珮，接過爵杯，上台面向黃帝像，高舉爵杯。恭拜黃帝像後，將爵杯中的酒倒入鼎中。以示感恩當下、祈願安康。



“在恭拜活動中，我最深刻的感受可以用‘莊嚴肅穆，血脈共鳴’來形容。”洪錦鉉說，“當全場齊聲高唱《黃帝頌》時，我聽到的是四海同心、血脈相連的強勁心跳。這種‘同根同祖同源’的氛圍，讓我感受到了濃濃的歸屬感。”



作為立法會議員，洪錦鉉認為，參與此類活動不僅是個人情感的寄託，更具有深遠的社會與政治意義。