美專家：美國人不必恐懼被中國支配

白潔曦認為，支配美國並非中國壯大實力的目標，美國人不必恐懼被中國支配 卡內基視頻 中評社華盛頓4月14日電（記者 余東暉）美國中國問題專家白潔曦（Jessica Chen Weiss）認為，中國壯大實力的目標並非支配全世界，美國人不必恐懼被中國支配。在對華競爭中，美國與其想放慢中國的發展步伐，不如多想如何讓自己跑得更快。



約翰·霍普金斯大學高級國際研究學院（SAIS）中國研究講席教授白潔曦即將出版《中國想要什麼：以及這對世界意味著什麼》一書。白潔曦日前在卡內基國際和平基金會的“關鍵國家”播客節目中，與該會高級研究員奇維斯（Christopher Chivvis）展開對話，探討美國應該採取什麼框架來管理中美關係。



對於當前中美關係的現狀，白潔曦認為，中美關係目前處於“初始的穩定”，主要焦點在經貿關係，而人權、台灣等問題因為特朗普本身就不重視推廣民主，在台灣問題上保持更多的“戰略模糊性”而不顯得那麼突出。特朗普第二任對華採取一些新鮮的手法，重新定義成功的標誌，但競爭的語言仍在。



白潔曦指出，經過貿易戰，美國人認識到與中國脫鈎有多難，與中國脫鈎使得許多美國工廠關張。美中貿易休戰不是因為共同的戰略願景，而是共同認識到，貿易戰針鋒相對帶來的危險性。中國偏好穩定，並不是機會主義，而是因為中國作為貿易大國，從穩定的國際環境中獲益。



白潔曦表示，中國最看重主權安全和發展安全，對“顔色革命”高度警惕。美國一方面表示無意改變中國政治體制，另一方面綁架和炸死外國領導人。中國對此自然會十分關注。