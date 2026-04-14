香港將舉辦國安教育日活動 夏寶龍視頻出席

4月15日是“全民國家安全教育日” 中評社香港4月14日電（記者 盧哲）4月15日是“全民國家安全教育日”。香港特別行政區維護國家安全委員會（香港特區國安委）15日早上於香港會議展覽中心舉辦“全民國家安全教育日”開幕典禮暨主題講座。中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍將以視頻方式出席開幕典禮，並發表主旨致辭。



對此，香港特區行政長官、國安委主席李家超今天表示熱烈歡迎，並衷心感謝夏寶龍主任一直對香港的指導、關懷和支持。



李家超表示，今年是國家“十五五”規劃開局之年，亦是香港邁向由治及興的關鍵之年。十四屆全國人大四次會議通過《十五五規劃綱要》，為國家未來五年經濟社會發展作出頂層設計和戰略擘畫。“香港會主動對接‘十五五’規劃，我們正全速編制首個香港五年規劃，為香港未來經濟社會民生發展提供清晰指引，推動香港更好融入和服務國家發展大局。”



李家超還表示，今年2月10日，國務院新聞辦公室發布了《”一國兩制“下香港維護國家安全的實踐》白皮書，全面總結了香港維護國家安全的實踐歷程和經驗啟示。《白皮書》闡明了中央政府對香港的國家安全事務負有根本責任，香港特區負有維護國家安全的憲制責任，必須以”總體國家安全觀“為指導，把握”一國兩制“下維護國家安全的實踐要求，堅定維護國家主權、安全、發展利益。



據瞭解，今年“全民國家安全教育日”主題為“主動對接‘十五五’規劃 堅持統籌發展和安全”。中評社記者查閱政府資料顯示，2026年《全民國家安全教育日》的活動包括全民國家安全教育日升旗儀式、紀律部隊和輔助部隊開放日、紀律部隊國家安全盃頒獎、《全民國家安全教育日》開幕典禮、主題講座、學校工作坊等。同時全港18區也舉行活動，而相關政策局及部門亦舉辦各項活動，共同響應《全民國家安全教育日》。



其中，保安局轄下8支紀律部隊和輔助部隊於3月底至4月中旬不同的周末在部隊的訓練學院、博物館、總部、分部或其他相關地點等舉行開放日，加深市民對各部隊的認識，以及瞭解它們在維護國家安全方面的工作與成果。市民可於相關紀律部隊的網站登記索取免費門票入場參觀，而警務處、民眾安全服務隊和醫療輔助隊開放日則無需門票參觀。



李家超說，香港特區國安委舉辦“全民國家安全教育日”開幕典禮暨主題講座，統籌系列學校和社區活動，有助提升全民維護國家安全意識和責任感，有助推動全民自覺維護國家安全。