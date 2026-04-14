警確認發現遺體係失蹤小學生　不排除有人作案

中評社香港4月14日電／日本京都府警方14日宣佈，在京都府南丹市山林中發現的遺體已確認系該市自3月起失蹤的市立園部小學男生安達結希（11歲）。司法解剖的結果顯示，遺體上沒有銳器等造成的明顯外傷，死因不詳，現階段尚無法確定，但不排除有人作案的可能性。



綜合日媒報道，遺體於13日下午4時45分左右在距小學西南約2公里的山林中被發現，呈仰臥狀態，並無用落葉等遮蓋的跡象。遺體穿著搖粒絨上衣並內搭衛衣、米黃色長褲及襪子。安達失蹤時身穿搖粒絨上衣、帶品牌標誌的衛衣以及米黃色長褲。



據警方透露，遺體沒有穿鞋。在約4公里外發現了一雙與安達穿的鞋特徵相似的黑色運動鞋。在另一處發現了其上學用的背包，警方鑒於這些物品分佈於不同地點，認為也存在有人作案的可能性，正展開調查。



據辦案人員稱，運動鞋12日被發現，與安達穿的鞋為同一品牌和同一顏色。一般認為，在路況較差的山中等，孩子不穿鞋走出約4公里的距離是很困難的。



南丹市教育委員會表示，考慮到小學生可能出現心情不穩定，園部小學14日臨時停課。在發現遺體的現場附近，也有人獻上花束。



安達的父親稱，自己駕車將兒子送到小學附近，3月23日上午8時左右讓其下車。後來發現其失蹤。