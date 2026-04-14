美以空襲破壞2700億美元 伊列為談判重點

中評社香港4月14日電／伊朗政府週二（14日）表示，美國與以色列對伊朗發動的聯合空襲，初步估計造成約2700億美元損失，相關數字仍在評估中，未來可能進一步上修。



中時網據土耳其國營媒體安納杜魯（Anadolu Agency）報導，伊朗政府發言人莫哈傑拉尼（Fatemeh Mohajerani）週二指出，這項金額為初步估算結果，“戰爭損害通常需要分層評估”，目前尚未得出最終數字。



她同時透露，戰爭賠償問題已成為伊朗談判代表團的重要議題之一，並已在近期於伊斯蘭馬巴德舉行的會談中提出。德黑蘭方面希望將賠償納入與美方協商的一部分。



本輪衝突始於2月28日，美國與以色列對伊朗發動先發制人空襲，引爆中東戰爭造成數千人死傷。伊朗隨後對以色列、伊拉克、約旦以及部分駐有美軍的波灣國家發動報復性攻擊。



在衝突持續數週後，各方於上週達成為期兩週的停火協議，暫時緩解緊張局勢。不過，停火能否持續仍存在不確定性。



另一方面，美國與伊朗代表團日前在巴基斯坦進行長達21小時的談判，最終未能取得具體成果，賠償問題與安全安排等核心分歧，仍是雙方短期內難以跨越的障礙。



美國總統特朗普日前宣布，美國海軍將“開始封鎖所有試圖進出荷莫茲海峽的船隻”，並自美東時間週一（13日）上午10時起實施。不過，實際政策顯示，封鎖對象並非所有船舶，而是限定於與伊朗港口相關的航運活動。